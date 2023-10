Serena Williams upokorzyła Arynę Sabalenkę? Wycięła ją ze zdjęcia z imprezy!

Wielka pasja Radwańskiej wyszła na jaw. Pokazała nagrania, uśmiech nie schodził jej z twarzy, poleca to wszystkim

Aryna Sabalenka przebywa w Miami, gdzie przygotowuje się do WTA Finals. W ostatnim w tym sezonie turnieju Białorusinka będzie bronić pozycji numer 1 w rankingu, a spróbuje ją odzyskać Iga Świątek. Między treningami na Florydzie Sabalenka znalazła też czas na zabawę. I to z nie byle kim! Tenisistka z Mińska w sobotę pochwaliła się zdjęciami z imprezy w Miami, na której aż roiło się od gwiazd ze świata sportu i showbiznesu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. Sereny Williams, Victorii Beckham czy Karoliny Woźniackiej. Dumna Białorusinka pozowała z nimi do wspólnych fotek.

Następnego dnia zdjęcia imprezy w Miami opublikowała również Serena Williams. Jednym z nich była ta sama fotografia, którą podzieliła się z fanami Aryna Sabalenka, ale z jedną istotną różnicą. Serena Williams... wycięła ze zdjęcia Arynę Sabalenkę. Na pamiątkowej fotce zostawiła tylko siebie, jej przyjaciółkę Karoline Woźniacką i Davida Grutmana, gospodarza imprezy. Białorusinkę, która wystrojona w krótką mini i buty na wysokich obcasach, stała najbardziej po prawej, pominęła, przycinając odpowiednio fotografię. Liderka rankingu chyba nie przypadła do gustu legendarnej Amerykance... Poniżej wspomniane dwa zdjęcia i galeria z imprezy w Miami.

Upsss... Serena Williams wycięła Arynę Sabalenkę ze zdjęcia 😄Po lewej - fota z imprezy w Miami wrzucona na Insta przez Arynę, po prawej - ta sama fota na koncie Sereny pic.twitter.com/q8qec3Rh8W— Michał Chojecki (@chechaouen) October 22, 2023