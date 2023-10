Aryna Sabalenka pochwaliła się luksusowym Lamborghini! Lepsze niż Porsche Igi Świątek? [ZDJĘCIA]

Iga Świątek spotkała się z ogromną krytyką. Mimo to ma naśladowczynie, inne zawodniczki zrobiły to samo, co ona

Aryna Sabalenka trenuje na Florydzie, przygotowując się do kończących sezon WTA Finals w Cancun w Meksyku. To w nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek rozstrzygnie się, kto zakończy rok w fotelu liderki rankingu. Sabalenka przystąpi do rywalizacji, mając 630 pkt więcej niż Iga Świątek. Do wygrania będzie 1500 pkt, a Polka wyprzedzi Białorusinkę, jeżeli wygra cały turniej, a jej wielka rywalka nie dojdzie do finału.

Aryna Sabalenka pochwaliła się autem! To Lamborghini Urus

Tymczasem Aryna Sabalenka pochwaliła się zdjęciami efektownego auta, którym jeździ teraz na Florydzie. To ekskluzywne Lamborghini Urus warte w wersjach podstawowych co najmniej 235 tysięcy dolarów. Uwagę zwraca piękny kolor samochodu. Kto zatem ma lepszą brykę? Iga Świątek na co dzień porusza się w Polce czarnym Porsche Panamera, o czym "Super Express" donosił kilka miesięcy temu, prezentując galerię zdjęć naszej gwiazdy. Niedawno tenisistka z Raszyna podpisała też kontrakt reklamowy z Porsche, a w latach 2022 i 2023 triumfowała w turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie nagrodą jest m.in. aut niemieckiego koncernu. Które auto bardziej Wam się podoba - Lamborghini Urus Aryny Sabelenki czy Porsche Panamera Igi Świątek? Oglądajcie zdjęcia i głosujcie w naszej sondzie!