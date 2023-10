WTA Finals 2023 Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej Masters? Kiedy są WTA Finals DATA

Iga Świątek ma co świętować! Wspaniałe informacje, a to jeszcze nie koniec, może być jeszcze lepiej

Iga Świątek po triumfie w Pekinie ma teraz aż trzy tygodnie przerwy w grze. Polka zapowiedziała, że wróci do domu. Tam będzie przygotowywać się do WTA Finals. Turniej Masters zaplanowano na dni 29 października - 5 listopada w Cancun w Meksyku. - Teraz jest czas na świętowanie, a potem powrót do pracy. Nie mam zbyt dużo czasu na odpoczynek, ponieważ z pewnością Cancun to naprawdę ważny turniej. Chcę się do niego dobrze przygotować, a także w pewnym sensie kontynuować pracę, którą wykonałem po US Open, jeśli chodzi o technikę i to, co chcę poprawić na korcie - powiedziała Iga Świątek po triumfie w Pekinie.

Iga Świątek nie ukrywa, że wolałaby, że WTA Finals odbyły się nieco wcześniej, bez tej trzytygodniowej przerwy między Pekinem a kończącą sezon WTA imprezą. - Byłoby łatwiej, gdyby WTA Finals były wcześniej, bo okres przygotowań do nowego sezonu byłby wtedy dłuższy. Ale musimy po prostu przystosować się do tego, co ustaliło WTA - powiedziała Polka w Pekinie. Wiadomo już, że w rankingu WTA Race, który liczy punkty wywalczone w tym sezonie, Iga Świątek będzie tracić do Aryny Sabalenki 630 punktów. To sporo, ale Polka będzie mogła wyprzedzić Białorusinkę w tych zawodach i zakończyć sezon jako numer 1. Warunkiem będzie jednak jej znakomity występ i słabszy występ Sabalenki.

Iga Świątek już dawno zapewniła sobie awans do WTA Finals 2023. Po turnieju w Pekinie poznaliśmy już komplet ośmiu uczestniczek Turnieju Masters w singlu. Niestety w związku z różnicą czasu mecze rozgrywane będą po północy czasu polskiego. Poniżej uczestniczki WTA Finals 2023 w Cancun w singlu:

Aryna Sabalenka

Iga Świątek

Coco Gauff

Jelena Rybakina

Jessica Pegula

Marketa Vondrousova

Karolina Muchova

Ons Jabeur

Turniej WTA Finals 2023 zostanie rozegrany w dniach 29 października - 5 listopada w Cancun w Meksyku. To będzie ostatni występ Igi Świątek w tym sezonie. Transmisje TV z turnieju WTA Finals na antenie Canal+ Sport.

