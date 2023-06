Iga Świątek podpisała kontrakt z Porsche! Polka twarzą niemieckiego giganta!

Iga Świątek podpisała kontrakt reklamowy z Porsche! Polka jest kolejną wielką gwiazdą reklamującą luksusowe auta niemieckiego producenta, m.in. po Marii Szarapowej, Andżelice Kerber czy Emmie Raducanu. " Tak, tak... Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że może to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie, bo lubię jeździć i widać, ile sprawia mi to radości. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche w Polsce. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie." - napisała Iga Świątek na Twitterze, informując kibiców o rozpoczęciu współpracy.

Iga Świątek od ponad roku prowadzi w rankingu WTA, ale zdaniem magazynu "Forbes" trzy tenisistki zarobiły w 2022 r. więcej niż polska dominatorka. To dzięki dużo większym wpływom z kontraktów reklamowych. - Pieniądze nie są dla mnie motywacją. Jednak czuję, że wciąż mogę rozszerzyć swoje biznesy - komentowała Iga Świątek, która konsekwentnie buduje swoją markę. Na własnych zasadach. Teraz nawiązała współpracę z Porsche i jest to kolejny gigant, z którym związała się kontraktem, po takich markach jak Rolex, ON Running, PZU czy Xiaomi (tę współpracę zakończyła w związku z wojną na Ukrainie).

Iga Świątek kiedy jest w Polsce, jeździ właśnie autem marki Porsche. To jedna z nagród, którą niemiecki producent dostarczył jej po triumfie w turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 r. Rok później Polka znów wygrała ten turniej, ale tym razem zapowiedziała, że auto będzie dla jej taty Tomasza Świątka.

– Pasujemy do siebie – mówi Iga Świątek o rozpoczęciu nowej współpracy. – To jeden z moich ulubionych turniejów. Odkąd wygrałam tam w ubiegłym roku, marka Porsche zaczęła kojarzyć mi się nie tylko ze świetnymi sportowymi samochodami, ale też z emocjami, jakie przeżywałam na korcie i z tym, jakie możliwości daje sport. Gdy jako zwyciężczyni turnieju już dwukrotnie wjechałam na kort w Porsche, które wygrałam, przemknęło mi przez myśl, że to naturalna współpraca dla mnie. Cieszę się, że za rok wrócę do Stuttgartu już współpracując z Porsche, na co, mam wrażenie, wiele osób czekało. To docenienie moich osiągnięć na korcie w naturalnym dla tenisa obszarze biznesowym, bez którego ten sport nie byłby globalną dyscypliną – dodała Iga Świątek. A Wojciech Grzegorski, dyrektor marki Porsche w Polsce dopowiada: – Iga idealnie odzwierciedla ducha Porsche – sportowe emocje, dążenie do doskonałości, radość z triumfów na sportowych arenach i rzesze fanów na całym świecie.Dla mistrzyni gry na mączce ta współpraca wydaje się naturalną konsekwencją sukcesów, które odnosiła przed rokiem oraz w kwietniu w turnieju Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Za każdy z tych triumfów odebrała główną nagrodę, samochód Porsche.