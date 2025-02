To dlatego Ilja Szkurin trafił do Legii, Goncalo Feio wszystko wyznał

Szkurin w Polsce zaczynał do Rakowa, ale spędził tam tylko rundę i wyjechał do Izraela. W ubiegłym sezonie był najlepszym strzelcem Stali Mielec i zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów. Co takiego ma Białorusin, że Legia zdecydowała się go sprowadzić? - Oczywiste jest to, że Ilja Szkurin jest innym napastnikiem niż Marc Gual i Tomas Pekhart - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej przed meczem z Radomiakiem. - Jest napastnikiem, który urozmaica nasze możliwości ofensywne zarówno na własnej połowie, jeśli chodzi o wyjścia spod pressingu. Jest napastnikiem na którym można „zawiesić” piłkę. Jest dosyć mocny w kontakcie z przeciwnikiem, gdy ma go na plecach. Często utrzymuje piłkę. Ma bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o poziom techniczny i jakości udziału w grze tyłem do bramki przeciwnika. Do tego gra w powietrzu, dobra obecność w polu karnym - zachwalał Portugalczyk walory nowego napastnika.

W tym momencie Legia ma do dyspozycji trzech napastników. W kadrze są Marc Gual i Tomas Pekhart. Czy Szkurin już w debiucie z Radomiakiem zacznie seryjnie strzelać dla stołecznej drużyny? - Szkurin zna dobrze ligę, ja też go dobrze znam, bo mieliśmy okazję współpracować - dodawał trener Feio podczas konferencji prasowej. - Jest głodny bramek, który dostosuje się do gry drużyny i będzie realizował założenia. Ze względu na jego charakterystykę będziemy mieli inne możliwości niż te, które posiadamy w tej chwili w drużynie. To nie jest tak, że ten pomysł urodził się ostatnio - przyznał szkoleniowiec warszawskiego zespołu.

