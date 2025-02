Ilja Szkurin będzie nową bronią Legii? Kamil Kiereś na to zwraca uwagę, mówi o bramkowym serwisie [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Co takiego ma w Ilja Szkurin, że Legia sięga po niego?

Kamil Kiereś (były trener Stali Mielec): - Instynkt strzelecki. To nie jest napastnik jednowymiarowy. Dobrze odnajduje się zarówno w ataku pozycyjnym, czy podczas wyprowadzania kontr. Przypomnę, że strzelał gole Legii. Zrobił to w Warszawie, gdy po prostu rozbijał gospodarzy, a potem także w Mielcu.

- Jakie są jego największe atuty?

- Ma smykałkę do gry kombinacyjnej. Lubi się cofnąć po piłkę, czasami jest nawet na boisku taką 10. Nie chowa się tylko za plecami obrońców. W ubiegłym sezonie strzelił 16 goli, a gdyby przekonał się do wykonywania rzutów karnych, to tych bramek miałby znacznie więcej. Był drugim strzelcem ligi po Eriku Exposito.

- Jakie miał początki w Stali?

- Strzelił z Cracovią, a później milczał przez pięć meczów. Różne wtedy pojawiały się głosy. Był takie, żeby odesłać go na ławkę. Jednak wytrzymałem ciśnienie. Byłem cierpliwy. Wierzyłem w niego, bo ten chłopak ma w sobie to coś. Nie zawiodłem się. Warto było czekać. Szkurin świetnie rozumiał się z Maćkiem Domańskim, który dostarczał mu ten bramkowy serwis. Miałem do niego zaufanie i to przekładało się na jego skuteczność w Stali. Może to też jakaś wskazówka dla Legii, skoro zamierza po niego sięgnąć.

- To typ piłkarza, który musi czuć zaufanie ze strony trenera?

- Uważam, że u niego ważne jest przygotowanie motoryczne. To jego baza, jego fundament. Wtedy jest u niego ta moc. Jak w jednym, czy drugim meczu nic nie strzelił, to potrafiliśmy do niego dotrzec i za moment wracał na właściwe tory.

Jakub Moder chce z Feyenoordem podbić Ligę Mistrzów. Arkadiusz Radomski o odwadze i transferze kadrowicza do Holandii [ROZMOWA SE]

- Ilja Szkurin ma instynkt strzelecki. To nie jest napastnik jednowymiarowy. Dobrze odnajduje się zarówno w ataku pozycyjnym, czy podczas wyprowadzania kontr - mówi trener Kamil Kiereś w rozmowie z Super Expressem.

- To jak pan do niego dotarł?

- Szkurin to nie jest zawodnik, z którym trzeba często rozmawiać. Wystarczy raz, a dobrze. Chodził swoimi ścieżkami. Może nie był tym graczem, który rządził szatnią, ale normalnie funkcjonował w zespole. Ważne jest podejście do niego. Jeśli to zafunkcjonuje, plus złapie do tego kontakt z drużyną, to odda to później tak, jak to zrobił w Stali.

- Jednak wielu powątpiewa w ten transfer. Co pan na to?

- Pewnie bierze się to stąd, że Szkurin nie zaistniał w Rakowie, czyli klubie z czołówki. I pojawia się ten znak zapytania. Plus, że w tym sezonie nie jest tak skuteczny. Jednak wtedy Raków sportowo ocenił go wysoko. Mieliśmy w Stali komitet transferowy. Stwierdziliśmy, że warto na niego postawić. Wierzyłem w niego, zbudowałem mu tę przestrzeń, a on to wykorzystał. Teraz wydaje się nieoczywistym transferem Legii. Jednak już kiedyś przerabiałem podobną sytuację.

- To znaczy?

- Gdy pracowałem w Bełchatowie, to do Legii trafił Arkadiusz Malarz. Zapytałem go podczas obozu: „na pewno chcesz iść do Legii?”. Arek odparł: „Idę tam po to, żeby wygryźć z bramki Kuciaka”. Nie ukrywam, że wtedy jego wypowiedź mocno mnie zaskoczyła. Jednak Arek był do tego transferu gotowy. Miał konkretny cel i mentalność, którą wyniósł z Grecji. Legia zyskała za to piłkarza na kilka lat. Podobnie może być ze Szkurinem. Istotne będzie to, co mówiłem wcześniej: relacje z trenerem i złapanie kontaktu z zespołem. Jak to pójdzie w parze, to jestem o niego spokojny.

Nicola Zalewski nie ma wyjścia, musi to zrobić w Interze. Legendarny Marco Tardelli o szansach Polaka w mistrzu Włoch [ROZMOWA SE]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.