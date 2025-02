To mogło się skończyć dramatem szesnastolatka z Jagiellonii, jest komentarz Adriana Siemieńca. „Będzie popełniać błędy”

Dwa transfery plus jeden

W zimowym oknie do Legii przybył pomocnik Wahan Biczachczjan z Pogoni Szczecin. Reprezentant Armenii miał wzmocnić rywalizację na skrzydle. Przybył także bramkarz Vladan Kovacević. Bośniak został wypożyczony do końca sezonu ze Sportingu Lizbona. Z kolei Ruben Vinagre został wykupiony ze Sportingu Lizbona. Legia pobiła za niego transferowy rekord ligi: zapłaciła ok. 2,4 mln euro.

Zostało dwóch napastników

Pilnie rozglądała się także za napastnikiem, bo w kadrze zostało tylko dwóch graczy na tę pozycję. W wyjściowym składzie wychodzi Marc Gual. Tyle że Hiszpan zawodzi, a Tomas Pekhart najlepsze lata ma już za sobą. Wcześniej warszawski klub oddał na wypożyczenie trzech zawodników. Jean-Pierre Nsame trafił do Sankt Gallen, Jordan Majchrzak do Arki Gynia, a Migouel Alfarela do Kalithei Ateny.

Ilja Szkurin ze Stali Mielec rozwiąże problemy Legii w ataku?

Jak podał portal meczyki.pl nowym napastnikiem Legii ma zostać Ilja Szkurin ze Stali Mielec. Białorusin ma podpisać 3,5-letnią umowę. Warszawski klub zapłaci za niego 1,5 mln euro. Szkurin przed sześcioma laty był królem strzelców ligi białoruskiej. W cv ma takie kluby jak CSKA Moskwa czy Dynamo Kijów. W Polsce występował w Rakowie, ale spędził tam tylko pół rundy. Potem wyjechał do Izraela i po roku wrócił do Polski. Od dwóch lat jest graczem Stali. W ekstraklasie strzelił 21 goli: 16 w ubiegłym sezonie i pięć w obecnej edycji.

