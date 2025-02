Goncalo Feio zabrał głos w sprawie Kacpra Tobiasza. Będzie transfer bramkarza Legii?

Rafał Augustyniak żałował, że z Legia nie zachowała czystego konta z Piastem

Vladan Kovacević zadebiutował w Legii meczem wyjazdowym z Piastem. W pierwszej połowie puścił gola i stołeczny zespół przegrał 0:1. - To jest dobry bramkarz - powiedział Rafał Augustyniak po zawodach na Śląsku, cytowany przez klubowy portal. - Mam nadzieję, że nam pomoże. Szkoda, że Vladanowi nie udało się zagrać na zero z tyłu. W takiej sytuacji dużo lepiej zaaklimatyzować się w zespole - podkreślił.

Jak Vladan Kovacević wypadł w bramce Legii? Padły słowa o aklimatyzacji, doświadczeniu i pewności siebie

Vladan Kovacević wrócił do Polski, żeby regularnie występować

Trener Goncalo Feio po meczu z Piastem tłumaczył dlaczego z marszu wystawił w bramce Bośniaka. - Vladan ma doświadczenie, zna ligę i jest pewny siebie - oznamił Portugalczyk po spotkaniu w Gliwicach, cytowany przez klubowe media. - Przyleciał do Polski, aby ponownie bronić. Pokazał gotowość na treningu z drużyną. Był gotowy i po prostu bronił. Reakcja całej grupy bramkarskiej na czele z Kacprem Tobiaszem czy Gabrielem Kobylakiem była bardzo dobra - wyznał.

Sprowadzenie Bośniaka sprawiło, że trudna stała się sytuacja dwóch pozostałych golkiperów: Gabriela Kobylaka i Kacpra Tobiasz. Prawdopodonie jeden z nich zostanie wypożyczony. W przypadku tego ostatniego wymieniany był Motor Lublin. Czy młodzieżowy reprezentant Polski odejdzie z Legii? - Nie wiem. Na pewno chcemy znaleźć dla naszych bramkarzy najlepszą możliwą opcję, żeby im pomóc w rozwoju i z wydostania sę z trochę gorszego momentu w karierze - wyznał trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej przed meczem z Puszczą Niepołomice. - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z reakcji i pracy bramkarzy po przejściu Vladana Kovacevica. Reakcja jet drużynowa i dla siebie, bo w takim momencie każdy z nas ma dwa wybory. Jeden słuszny, a drugi nie. Słuszny zawsze jest ten, który skieruje nas do ciężkiej pracy, do większej mobilizacji, żeby być lepszym i to udowodnić. Poszło to w tę stronę, z czego się bardzo cieszę - podsumował szkoleniowiec stołecznego klubu.

