Vladan Kovacević ma doświadczenie i jest pewny siebie

Kovacević ma wprowadzić spokój do bramki Legii. Z marszu do niej wskoczył, bo odbył jeden trening, a następnego dnia zadebiutował w przegranym 0:1 meczu z Piastem. - Vladan ma doświadczenie, zna ligę i jest pewny siebie - wyliczał jego atuty trener Goncalo Feiopo po spotkaniu w Gliwicach, cytowany przez klubowe media. - Przyleciał do Polski, aby ponownie bronić. Pokazał gotowość na treningu z drużyną. Był gotowy i po prostu bronił. Reakcja całej grupy bramkarskiej na czele z Kacprem Tobiaszem czy Gabrielem Kobylakiem była bardzo dobra - tłumaczył portugalski szkoleniowiec.

Rafał Augustyniak wierzy w bośniackiego bramkarza

Dla nowego golkipera debiut w stołecznym zespole miał gorzki smak, bo w końcówce pierwszej połowy puścił gola po strzale Jorge Felixa. - To jest dobry bramkarz - podkreślił Rafał Augustyniak, cytowany przez klubowy portal. - Mam nadzieję, że nam pomoże. Szkoda, że Vladanowi nie udało się zagrać na zero z tyłu. W takiej sytuacji dużo lepiej zaaklimatyzować się w zespole - przekonywał.

Marek Papszun uważa Vladana Kovacevicia za bardzo dobrego bramkarza

Bośniak wypromował się w Rakowie, gdzie spędził trzy lata i dwa razy otrzymywał nagrodę dla najlepszego bramkarza ligi. Latem ubiegłego roku trafił do Sportingu. - Kibicuję Vladanowi obojętnie, gdzie by nie grał - wyznał Marek Papszun, gdy spytano go o transfer byłego podopiecznego do klubu ze stolicy. - Z nim osiągnęliśmy największe sukcesy w historii klubu. Na pewno byłem zmartwiony, że się nie przebił w Sportingu. Uważam go za bardzo dobrego bramkarza. Wierzę w to, że w Legii będzie miał dobrą rundę, że wróci do gry i konfiguracja w Sportingu zmieni się na jego korzyść - dodał trener Medalików.

Ruben Vinagre najdroższym zakupem w historii ekstraklasy

W Legii dobrze odnalazł się Ruben Vinagre, który stał się gwiazdą ligi. Warszawski klub wykupił Portugalczyka ze Sportingu. Według różnych źródeł transfer kosztował ok. 2,5 mln euro. W ten sposób padł transferowy rekord ekstraklasy. To najwyższa kwota, jaką polski klub zapłacił za piłkarza. - Zarząd jest pewny moich umiejętności i tego, co pokazałem. Chcę dać Legii jeszcze więcej - wyznał Vinagre, cytowany przez oficjalny portal.

Radovan Pankov będzie pauzował z powodu urazu?

W następnej kolejce Legia zagra u siebie z Puszczą. Nie wiadomo, czy wystąpił w tym spotkaniu obrońca Radovan Pankov, który nie dokończył meczu z Piastem. Trener Feio wyznał, że Serb ma problem ze stawem skokowym.

