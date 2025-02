To dlatego Vladan Kovacević trafił do Legii. Taki cel wyznacza sobie nowy nabytek warszawskiego klubu

W zimowym oknie Legia pozyskała dwóch piłkarzy. Pierwszym nabytkiem był Wahan Biczachczjan z Pogoni, a teraz do warszawskiego klubu dołączył Vladan Kovacević. Wcześniej za to stołeczny zespół poinformował o losie gwiazdy. Obrońca Ruben Vinagre trafił do Legii latem. Został wypożyczony ze Sportingu Lizbona. W rundzie jesiennej szybko pokazał, jak ogromne ma możliwości. W końcówce rundy pauzował z powodu urazu stawu skokowego. W pierwszym meczu z Koroną pojawił się na boisku w drugiej połowie. Teraz warszawski klub ogłosił, że zdecydował się na wykupienie Portugalczyka ze Sportingu. Jego umowa obowiązuje do 2028 roku. - Czuję się świetnie od momentu, kiedy dołączyłem do Legii - powiedział Ruben Vinagre, cytowany przez kluboowy portal z Łazienkowskiej. - Zarząd jest pewny moich umiejętności i tego, co pokazałem. Chcę dać Legii jeszcze więcej. Walczymy o wszystko - wyznał wprost.

Ruben Vinagre najdroższym piłkarzem sprowadzonym do polskiej ligi

W ten sposób padł transferowy rekord ekstraklasy. Legia zapłaciła najwięcej za piłkarza sprowadzonego do Polski. Wcześniej spekulowano, że stołeczny klub będzie musiał wyłożyć grubo ponad dwa miliony euro na tego zawodnika. Niektóre ze źródeł podają nawet kwotę ok. 2,5 mln euro. - Transfer definitywny Rubena Vinagre traktujemy jako kolejny krok w rozwoju sportowym Legii - tłumaczył Marcin Herra, cytowany przez klubowe media. - Inwestycje w drużynę są priorytetem dla klubu. (...) przeprowadziliśmy najwyższy transfer w historii polskiego futbolu. Portugalczyk jest też przykładem na to, że nasz klub może pozyskiwać zawodników w najlepszym piłkarsko wieku, z dobrym CV, że może zagwarantować standardy na takim samym poziomie, jakie są w najlepszych europejskich ligach - tłumaczył sterinik warszawskiej drużyny.

Najdroższe transfery dokonane do klubów ekstraklasy:

* 2,5 mln euro: Ruben Vinagre (Sporting - Legia)

* 1,8 mln euro: Patrik Walemark (Feyenoord - Lech)

* 1,8 mln euro: Ali Gholizadeh (Charleroi - Lech)

* 1,5 mln euro: John Yeboah (Śląsk - Raków)

* 1,5 mln euro: Bartosz Slisz (Zagłębie - Legia)

* dane wg porttalu transfermarkt.pl

