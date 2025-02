Ostra wojna w FC Barcelonie?! To dlatego Flick ma stawiać na Wojciecha Szczęsnego, sensacyjne wieści

Polski snajper rozgrywa trzeci sezon w Barcelonie, a jego wynagrodzenie rosło z roku na rok. W pierwszym sezonie zarabiał 20 mln euro brutto, w drugim wzrosło do 26 mln, a obecnie wynosi 32 mln euro. Jego kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale zawiera pewien niuans. O co dokładnie chodzi w tej klauzuli i ile Lewandowski będzie zarabiał w czwartym sezonie?

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, w kontrakcie Polaka znajduje się punkt, który umożliwia wcześniejsze rozwiązanie umowy. Czy Barcelona zrezygnuje z tak skutecznego napastnika? Tak stanie się tylko wtedy, jeśli Lewandowski nie wystąpi w 55 procentach meczów we wszystkich rozgrywkach. Aby jego umowa przedłużyła się automatycznie, musi grać w wyjściowym składzie Barcelony i zagrać przynajmniej pierwszą połowę spotkania.

Lewandowski nie ma się jednak czym martwić, bo jest już o krok od spełnienia tych warunków. W tym sezonie jego bilans to 31 występów na 34 możliwe (wliczając wszystkie rozgrywki). Podsumowując: kontrakt Polaka przedłuży się automatycznie, jeśli spełni powyższe warunki. Jednak według nowej umowy jego zarobki mają wynieść 26 mln euro brutto, co oznacza spadek o sześć milionów euro w porównaniu do obecnych dochodów.

