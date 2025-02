Lech z przytupem ruszył po tytuł, błyszczą Afonso Sousa i Mikael Ishak. Piotr Reiss tak określił gwiazdy Kolejorza [ROZMOWA SE]

Była gwiazda Rakowa trafi do Legii?! To może być hit zimowego okienka transferowego w Ekstraklasie

„Super Express”: - Jak zaprezentował się Lech na starcie ligi?

Piotr Reiss: - Kolejorz w meczu z Widzewem zagrał tak, jak na lidera przystało. To był wyśmienity występ w wykonaniu poznańskich piłkarzy. Były pewne znaki zapytania, jak to będzie w tym pierwszym spotkaniu. Szczególnie, że ostatni wysoko przegrany sparing z duńskim klubem nie napawał optymizmem. Jednak Lech pewnie sobie poradził z Widzewem. Pokazał, że w tym momencie jest to najlepsza drużyna w lidze. W ofensywie zaprezentował się bardzo dobrze. Podsumowując: start wypadł dla Lecha okazale, a konkurenci do mistrzostwa - czyli Raków i Legia - pogubili punkty.

- Lech pokazał, że jest głównym kandydatem do tytułu?

- Wydaje mi się, że tak właśnie jest od początku sezonu. Pozycja lidera po rundzie jesiennej nie była przypadkowa, choć oczywiście były wpadki jak porażka w lidze z Puszczą, czy też odpadnięcie z Pucharu Polski. Jednak patrząc na całość, to uważam, że Lech jest numerem 1 w tym wyścigu po mistrzostwo.

- Błysnął Afonso Sousa, który strzelił dwa gole z Widzewem. Portugalczyk wyrasta na gwiazdę Lecha i ekstraklasy?

- Uważam, że zrobił duży postęp. Widać, że pod skrzydłami trenera Nielsa Frederiksena wystrzelił niesamowicie w górę. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, jak teraz, to długo w Poznaniu nie będziemy go oglądać. Prognozuję, że klub zarobi na nim kilka milionów euro.

- Co najbardziej zwraca uwagę w jego grze?

- Sousa może nie imponuje warunkami fizycznymi, ale nadrabia to umiejętnościami technicznymi, które są bardzo wysokie. Jest skuteczny w ofensywie. W tym sezonie strzelił osiem goli w lidze i to jego najlepszy wynik w poznańskim zespole. Ma chłopak zmysł do gry kombinacyjnej i potrafi to wykorzystać. Zaimponował mi dwoma akcjami po których padły gole. W pierwszym przypadku przebojowo wszedł w pole karne i "zakręcił" rywalami. W drugiej sytuacji "złamał" akcję do środka i huknął z dystansu. Przyjemnie się patrzy na jego grę.

- W takim razie Lech przyprawi wywalczenie tytułu... Sousem?

- Myślę, że tak. Kolejorz ma silny skład, gra z dużą swobodą. Do tego jest dobry trener, który ma dobre podejście do zawodników. Duńczyk skonsolidował zespół, że nie ma w nich podgrupek. Dlatego nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby Lech to zepsuł i nie zdobył mistrzostwa.

- Od mocnego uderzenia ligę zaczął także Mikael Ishak. Czy Szwed w końcu sięgnie po koronę króla strzelców?

- Ma na to duże szanse, bo Lech nastawiony jest na grę ofensywną i kreuje dużo sytuacji bramkowych. Dlatego Ishak będzie miał sporo okazji do strzelenia gola. Wydaje mi się, że dla napastnika występy w tak grającym Kolejorzu to cała przyjemność.

