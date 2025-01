Motor zajedzie do Europy, wiele zależy do tego piłkarza. Padły słowa o marzeniach, pracy i pokorze

Legia jest otrzaskana w bojach i ma doświadczenie

Były król strzelców ekstraklasy docenia postawę Legii w rundzie jesiennej, szczególnie w Lidze Konferencji. Zwraca uwagę na to, że stołeczny zespół potrafił pogodzić grę na trzech frontach. - Legia jest otrzaskana w bojach, nabrała doświadczenia - mówi nam Piechna. - Dobrze wyglądała w końcówce rundy. W mojej ocenie ma duże możliwości i potencjał, aby bić się o tytuł. Stać ją na to, bo kadrowo jest mocna. Wydaje się, że pod kierunkiem trenera Goncalo Feio zmierza to w dobrym kierunku - zaznacza.

Karol Świderski znalazł nowy klub, będzie w nim gwiazdą? Wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Polski

Goncalo Feio jak trzeba to pogłaska, a jak trzeba to opie...

Piechna zdaje sobie sprawę z tego, że szkoleniowiec Legii wzbudza kontrowersje, a jego reakcje nie wszystkim się podobają. - To trener z charyzmą, choć momentami reaguje wybuchowo - dodaje były napastnik. - Jest w nim dużo emocji. Widać, że mu zależy, w końcu gra o mistrza. Ja też taki jestem, że mówię to, co myślę. Nie każdy musi się z tym zgadzać. Feio jak trzeba to pogłaska, a jak zajdzie potrzeba, to i opier... Tak jak kiedyś Dariusz Wdowczyk, który był moim trenerem. Jeśli podopieczni Feio myślą o mistrzostwie, to muszą dobrze wystartować i z Koroną sięgnąć po trzy punkty. Wracając jeszcze do walki o tytuł, to wszystko może się zdarzyć. Raków i Jaga nie odpuszczą. Zastanawiam się tylko, czy Lech i Legia wytrzymają ciśnienie - analizuje.

Taki jest Leon Flach, to jego największy atut, konkretny opis. Kacper Przybyłko wprost o Amerykaninie z Jagiellonii, warto było go sprowadzić? [ROZMOWA SE]

- W mojej ocenie Legia ma duże możliwości i potencjał, aby bić się o tytuł. Stać ją na to, bo kadrowo jest mocna. Wracając jeszcze do walki o tytuł, to wszystko może się zdarzyć. Raków i Jaga nie odpuszczą. Zastanawiam się tylko, czy Lech i Legia wytrzymają ciśnienie - mówi Grzegorz Piechna w rozmowie z Super Expressem.

Wahan Biczachczjan przyda się na Łazienkowskiej

Portugalski szkoleniowiec Legii liczy na to, że wzmocnieniem zespołu będzie Wahan Biczachczjan, którego sprowadzono z Pogoni. - Taki piłkarz w Legii był potrzebny - twierdzi Piechna. - Potrafi uderzyć z dystansu, zrobić coś z niczego. Stałe fragmenty weźmie na siebie. Jest w nim duża jakość i na pewno się przyda na Łazienkowskiej. Jest dynamiczny, nieobliczalny i dużo także w nim cwaniactwa - przekonuje.

Paweł Wszołek o sytuacji z kontraktem, prowadzonych rozmowach, swoim podejściu. Jaka przyszłość czeka gwiazdę Legii?

Bartosz Kapustka pokazał, że może być liderem

Jednak w stołecznej drużynie ton powinni nadawać także inni doświadczeni piłkarze. - Superrundę miał Bartosz Kapustka - przypomina Piechna. - Pokazał, że może być liderem. Dostał opaskę kapitana i spisał się wybornie. Wyższe stanowisko dobrze mu posłużyło. Brał na siebie ciężar gry. Nie bał się odpowiedzialności. Podobnie jak Ryoya Morishita, który zapracował na miano jednego z najlepszych pomocników w lidze. Drybling i szybkość to jego atuty. Do tego jest wszechstronny, bo z powodzeniem może przecież grać w środku, jak i na boku pomocy - komplementuje.

Karol Świderski znalazł nowy klub, będzie w nim gwiazdą? Wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Polski

Trudne zadanie przed Koroną w walce o utrzymanie w lidze

Na początek przed Legią mecz z Koroną, której celem jest utrzymanie miejsca w ekstraklasie. - Trudne zadanie przed Scyzorykami - ocenia Piechna. - Trener Jacek Zieliński musi to poukładać i grać tymi piłkarzami, którzy są w kadrze. Czy jednak kielczanie w tym składzie obronią ligę? Nie skreślam Korony. Życzę jej, aby wydostała się ze strefy spadkowej i w kolejnym sezonie dalej była w ekstraklasie - prognozuje były napastnik kieleckiego klubu.

Wahan Biczachczjan tak wprowadza się do Legii. Reprezentant Armenii na to liczy w Warszawie

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć