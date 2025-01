Nicola Zalewski popełnił błąd, który się za nim ciągnie

Ostatnio łączony był m.in. z przenosinami do tureckich klubów, Olympique Marsylii, a nawet do Interu. Ale podobnie było na początku sezonu, gdy nie brakowało chętnych na jego pozyskanie. Najdłużej negocjował z Galatasaray, ale i tak nic z tego nie wyszło. Czy tym razem będzie inaczej? Kontrakt polskiego pomocnika w Romie obowiązuje do końca sezonu. - W jego przypadku rozwiązanie jest proste: musi odejść już teraz - uważa Piotr Czachowski, ekspert ligi włoskiej. - Musi znaleźć nowego pracodawcę. Latem popełnił błąd. Powinien wtedy zmienić klubu. Szczególnie, że tak zabiegał o niego mistrz Turcji - Galatasaray. Ten błąd się za nim ciągnie - mówi wprost.

Claudio Ranieri wypowiada się o kadrowiczu dyplomatycznie

Mimo że w Romie doszło do zmiany trenera, to jednak w żaden sposób nie zmieniło sytuacji kadrowicza. Doświadczony Claudio Ranieri rzadko sięga po polskiego pomocnika. Czy postawi na niego w meczu z AZ Alkmaar w Lidze Europy? Szczególnie, że Zalewski w dniu spotkania będzie miał urodziny. - Włoski szkoleniowiec ma pomysł na Romę, poprawił wyniki zespołu - wylicza Czachowski. - Owszem Ranieri mówi o Zalewskim dobrze i ciepło. Ale jak dla mnie, to wypowiada się w sposób dyplomatyczny. Jeśli Zalewski zostanie w Rzymie do końca sezonu, to podpisze na siebie wyrok - stwierdza.

Jakub Moder przebije się w Feyenoordzie, czy będzie tylko zmiennikiem? Były trener Wisły Kraków nie ma wątpliwości, tak ocenia transfer reprezentanta Polski

- Nicola Zalewski musi odejść już teraz. Musi znaleźć nowego pracodawcę. Latem popełnił błąd. Powinien wtedy zmienić klubu. Szczególnie, że tak zabiegał o niego mistrz Turcji - Galatasaray. Ten błąd się za nim ciągnie - powiedział Piotr Czachowski.

Nicola Zalewski musi odstawić sentyment do Romy i Rzymu

Były kadrowicz uważa, że Zalewski nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Jest zdania, że znajdzie się kupiec na tak błyskotliwego zawodnika. - Jak nie pasuje mu Turcja, to niech wybierze Francję, albo inny kierunek - przekonuje Czachowski. - Sentyment do Romy i Rzymu musi odstawić. Jest daleko od podstawowego składu. Znajdzie swoje miejsce w innym otoczeniu, bo zawsze będzie zapotrzebowanie na takich piłkarzy. Jest szybki, mobilny, techniczny. Każdy klub go weźmie i wyłoży jeszcze kilka milionów euro - przekonuje były pomocnik reprezentacji Polski.

Reprezentanci Polski zmieniają kluby. To tam kurs obrali Karol Świderski i Mateusz Wieteska, poradzą sobie?

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Nicola Zalewski będzie ostoją reprezentacji Polski? Tak Nie