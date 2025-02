Była gwiazda Rakowa trafi do Legii?! To może być hit zimowego okienka transferowego w Ekstraklasie

Vladan Kovacević trafił do Legii na pół roku ze Sportingu Lizbona

O kulisach negocjacji z bramkarzem opowiadał trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. Vladan Kovacević jest dobrze znany na polskim rynku. Wypromował się w Rakowie, gdzie spędził trzy lata. Wywalczył mistrzostwo, dwa razy zdobył Superpuchar Polski i dwukrotnie był także wybierany na najlepszego bramkarza w ekstraklasie. Po ubiegłym sezonie wyjechał do Portugalii. Do Legii trafił na zasadzie wypożyczenia do końcu sezonu ze Sportingu Lizbona. To on teraz będzie strzegł bramki ekipy z Łazienkowskiej i ma zaprowadzić spokój między słupkami. Czy nowy nabytek podoła wyzwaniu? W pierwszym spotkaniu z Koroną Kielce zagrał Gabriel Kobylak, ale w pierwszej połowie popełnił błąd i rywale strzelili gola.

Goncalo Feio przekonał bośniackiego bramkarza do gry w Legii

W tym sezonie Kovacević wystąpił w dziesięciu meczach Sportingu w lidze portugalskiej. - Od pierwszego kontaktu z trenerem Goncalo Feio wiedziałem, że chcę tutaj grać - powiedział bośniacki bramkarz, cytowany przez klubowe media. - Decyzję podjąłem od razu. Chcę, żeby Legia zdobyła mistrzostwo - podkreślił nowy nabytek stołecznej drużyny.

Legia pozyskała utytułowanego bramkarza

Wiceprezes Marcin Herra tak uzasadnił sprowadzenie Kovacevicia. - Pozyskaliśmy utytułowanego bramkarza, który świetnie zna ekstraklasę - zaznaczył przedstawiciel Legii, cytowany przez oficjalny portal. - Przez kilka sezonów był wiodącym zawodnikiem. Nastepnie został sprowadzony przez klub z wysokiej europejskiej półki - tłumaczył Herra.

Wcześniej Legia potwierdziła także, że obrońca Ruben Vinagre został wykupiony ze Sportingu Lizbona.

