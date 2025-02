Były reprezentant Polski bezwzględnie wypowiedział się w sprawie Lukasa Podolskiego. To może się źle skończyć

Ante Simudża był wściekły po meczu z Piastem

W poprzedniej kolejce Śląsk przegrał u siebie z Piastem Gliwice. Nie tak wyobrażali sobie wrocławianie początek rundy. Trener Ante Simundża nie sądził, że misja ratowania zespołu przed spadkiem będzie tak trudna. - Nie jesteśmy teraz na poziomie, który by nam pozwalał myśleć o pozostaniu w lidze! - grzmiał Słoweniec po występie z Piastem. - Każdy może mieć słabszy dzień, każdy może upaść, ale trzeba wstać i biec dalej. A tym razem tylko dwóch piłkarzy zagrało na poziomie, który by nam dawał nadzieje na utrzymanie. To zdecydowanie za mało - tłumaczył Simundża.

Katastrofa w ostatniej minucie meczu z Radomiakiem

Początek meczu z Radomiakiem ułożył się idealnie. Sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Petr Schwarz. Bramkarz Maciej Kikolski nie wyczuł zamiarów kapitana wrocławian. Później groźniejszy był Radomiak, ale strzały zawodników gospodarzy pewnie wyłapywał Rafał Leszczyński. W drugiej połowie Radomiak próbował, ale bez powodzenia. Za to w końcówce dwie wyśmienite sytuacje mieli goście. Jednak najpierw Piotr Samiec-Talar nie skorzystał z okazji, a potem Sylvester Jasper. Wydawało się, że Śląsk wywiezie z Radomia upragnione zwycięstwa. Jednak gospodarze walczyli do końca. W doliczonym czasie Jan Grzesik z autu wyrzucił piłkę na pole karne, a tam Michał Kaput uderzył i pokonał bramkarza Leszczyńskiego. Piłkarze Śląska po tym strzale padli załamani na murawę, bo ich sytuacja w tabeli jest nie do pozazdroszczenia.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław 1:1

Bramki:

0:1 Petr Schwarz 10. min (karny), 1:1 Michał Kaput 90. min

Żółte kartki:

Paulo Henrique, Rafał Wolski, Steve Kingue (Radomiak Radom) - Peter Pokorny, Marc Llinares, Serafin Szota, Sylvester Jasper (Śląsk Wrocław)

Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 6 262

Radomiak Radom: Maciej Kikolski – Zie Ouattara (67. Osvaldo Capemba), Rahil Mammadov, Steve Kingue, Paulo Henrique – Christos Donis (60. Roberto Alves), Bruno Jordao (81. Paulius Golubickas) – Jan Grzesik, Rafał Wolski (67. Pedro Perotti), Rafael Barbosa (81. Michał Kaput) – Abdoul Tapsoba

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Łukasz Gerstenstein (88. Tommaso Guercio), Serafin Szota, Aleksander Paluszek, Marc Llinares – Peter Pokorny, Petr Schwarz – Piotr Samiec-Talar (81. Sylvester Jasper), Jose Pozo (88. Tudor Baluta), Mateusz Żukowski – Assad Al-Hamlawi (62. Sebastian Musiolik)

