Kovacević renomę w ekstraklasie zyskał w barwach Rakowa. Do tego klubu ściągnął go trener Marek Papszun. To pod jego rządami Bośniak stał się gwiazdą i najlepszym bramkarzem polskiej ligi. Zapracował także na transfer. Latem ubiegłego roku został sprzedany do Sportingu Lizbona. Teraz wraca do Polski. Kovacević został wypożyczony do Legii do końca obecnego sezonu. - Naprawdę jestem szczęśliwy, ze trafiłem do takiego klubu jakim jest Legia - powiedział Vladan Kovacević w rozmowie z portalem stołecznego klubu. - Od pierwszego kontaktu z trenerem Goncalo Feio powiedziałem, że chcę tutaj grać. Po prostu zdecydowałem się od razu. Dla mnie to jest przyjemność grać w takim klubie - wyznał.

Gdy po raz pierwszy Bośniak przyjechał do Polski to towarzyszyła mu urocza sympatia Sofija Djukić. Zaręczyli się w Dubaju, a przed dwoma laty wzięli ślub. Para ma dwójkę dzieci. Piłkarz może liczyć na jej wsparcie. On będzie błyszczał w ekstraklasie, a jego ukochana zada szyku na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej. - Chcę, żeby Legia zdobyła mistrzostwo - zaznaczył Kovacević w rozmowie z klubowym portalem. - Ale krok po kroku. Mamy teraz mecz z Piastem, gramy na trzech fontach i zobaczymy, jak to będzie. To jest mój pierwszy dzień. Nie mogę się doczekać, gdy wyjdę na boisko i pomogę drużynie - dodał bośniacki bramkarz stołecznego klubu

