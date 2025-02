Goncalo Feio o poszukiwaniach napastnika. Trener Legii o intensywnej pracy, terminie i graczu, którego nie oceniał

Z pięciu napastników zostało tylko dwóch

W tym momencie Legia ma dwóch napastników do dyspozycji. W wyjściowym składzie wychodzi Marc Gual, który strzelił dwanaście goli we wszystkich rozgrywkach, ale w lidze tylko cztery razy pokonywał bramkarzy rywali. W ostatnim meczu z Piastem hiszpański napastnik roczarował. Drugim napastnikiem jest Tomas Pekhart. Trzej inni zostali wypożyczeni. Rozjechali się po Europie. Migouel Alfarela wyjechał do Grecji. Teraz Francuz jest piłkarzem zespołu Kalithea Ateny. Jean-Pierre Nsame wrócił do Szwajcarii. Kameruńczyk już strzelił dwa gole dla Sankt Gallen. Z kolei Jordan Majchrzak najbliższą rundę spędzi w pierwszoligowej Arce Gdynia, z którą będzie walczył o awans do ekstraklasy.

Do tego czasu formalności muszą być załatwione

Legia rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak wyglądają te poszukiwania i na jakim są etapie? - Jest ciągła praca nad tym - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej przed meczem z Puszczą Niepołomice. - Powiedziałbym, że ta praca jest coraz bardziej intensywna. Natomiast nie jesteśmy na tyle blisko domknięcia kogoś, żebym mógł to oficjalnie powiedzieć. Jesteśmy świadomi, że okno jest otwarte do 24 lutego. Do tego czasu albo parę dni przed, fomalności muszą być załatwione. To musi być wyznaczone i napastnik sprowadzony - tłumaczył.

Goncalo Feio nie wie, jakie krążą nazwiska

Portugalczyk został zapytany, czy mógłby określić jakie nazwiska wchodzą w rachubę. Jednak nie odpowiedział na to pytanie. - Jeśli chodzi o skreślenie nazwisk, to szczerze 100 procent energii poświęcam na to, co mamy robić, na pracę z drużyną. Nawet za bardzo nie wiem, jakie nazwiska krążą, żeby móc kogoś skreślić - odparł trener Feio podczas konferencji prasowej.

Bośniak nie trafi do stolicy?

Ostatnio z Legią łączony był Nardin Mulahusejnović, który występuje w bośniackiej ekipie Żeljeżnicar Sarajewo. Tak w temacie Bośniaka odpowiedział portugalski szkoleniowiec. - Nie wiem. Ja osobiście przynajmniej nie oceniłem takiego napastnika - wyznał trener Feio.

