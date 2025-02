Galatasaray Stambul powalczyło o reprezentanta Polski

Polski kadrowicz podbijanie zagranicznych klubów zaczął nietypowo, bo od wyjazdu do Ameryki. Czasu w Chicago Fire nie zmarnował, bo wypromował się do RC Lens. We francuskim klubie także należał do czołowych zawodników. Teraz zgłosił się po niego najbardziej utytułowany klub w Turcji - Galatasaray Stambuł. Mistrz mocno zabiegał o transfer Frankowskiego i osiągnął porozumienie z piłkarzem, który 10 lutego poleciał do Stambułu. O zainteresowaniu zawodnikiem pisaliśmy na sport.se.pl.

Lens dostanie milion, a potem kolejne siedem mln euro

Galatasaray oficjalnie zaprezentował naszego kadrowicza. Ujawnił także warunki transferu łącznie z jego wynagrodzeniem! Frankowski został wypożyczony z Lens do końca obecnego sezonu. W umowie zawarto opcję warunkowego wykupu Polaka. Francuski klub teraz dostanie milion euro netto za niego, ale to nie wszystko. Wspomnianana kwota wykupu została ustalona w wysokości siedmiu mln euro.

Przemysław Frankowski na takie wynagrodzenie może liczyć w Turcji

Jeśli Galatasaray zdecyduje się zatrzymać Frankowskiego u siebie na kolejne lata, to wtedy jego kontrakt będzie obowiązywał przez trzy sezony. W tej edycji Polak będzie zarabiał 900 tys. euro netto. Gdy stanie się piłkarzem mistrza Turcji, to w kolejnych sezonach jego pensja będzie na stałym poziomie - 1,7 mln euro. Podsumowując: przez 3,5 roku Frankowski zarobi łącznie 6 mln euro. W tym sezonie Galatasaray broni tytułu. W tym momencie jest na czele ligi. Rywalizuje także w Lidze Europy. Przed laty z powodzeniem w Galacie grał Roman Kosecki, który był wielką gwiazdą zespołu i tureckiej ligi.

