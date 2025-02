Legii w Gliwicach brakowało błysku

Legia w dwóch meczach zdobyła tylko punkt. Zremisowała na Łazienkowskiej z Koroną i przegrała 0:1 z Piastem. - Brakowało nam trochę błysku, aby zrobić różnicę - tłumaczył po tym spotkaniu trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media. - Słabe były fazy przejściowe, które zazwyczaj są naszą mocną stroną. Nie wyrównaliśmy. Nie szliśmy po zwycięstwo - dodał.

Wyścig żółwi po mistrza. Kandydaci do tytułu w tej kolejce padali jeden po drugim

Vladan Kovacević jest pewny siebie i ma doświadczenie

W spotkaniu z Piastem w bramce Legii doszło do roszady. Zadebiutował wypożyczony ze Sportingu Vladan Kovacević. Wszystko przez to, że w poprzednim meczu z Koroną błąd popełnił Gabriel Kobylak, a trener nie był także zadowolony z dyspozycji Kacpra Tobiasza, który wrócił do gry po wyleczeniu urazu. - Vladan przyleciał do Polski aby ponownie bronić - wyjawił trener Feio, cytowany przez klubowy portal. - Pokazał gotowość na treningu z drużyną. Ma doświadczenie, zna ligę, jest pewny siebie. Był gotowy i po prostu bronił - zaznaczył.

Jak Vladan Kovacević wypadł w bramce Legii? Padły słowa o aklimatyzacji, doświadczeniu i pewności siebie

Kacper Tobiasz i Gabriel Kobylak mogą wiele osiągnąć

Szkoleniowiec zdradził, jaka była rekcja bramkarzy na to, że między słupkami stanął Vladan Kovacević, który odbył tylko jeden trening z zespołem.- Chciałbym nadmienić, że reakcja całej grupy bramkarskiej na czele z Kacprem Tobiaszem czy Gabrielem Kobylakiem była bardzo dobra - przekonywał trener Feio, cytowany przez klubowe media. - Są momenty w życiu, w których można się obrazić, a są takie, w których możesz zrozumieć sytuację i walczyć o swoje miejsce. Nasi bramkarze postąpili właśnie w ten sposób, nie obrażając się na nikogo. Każdy z nich może osiągnąć wiele - stwierdził opiekun warszawskiego klubu.

Marek Papszun tak zareagował na transfer Legii. Vladan Kovacević oczami trenera Rakowa, celne spostrzeżenie?

