Urbański rozpoczął sezon w Bolognie, ale pod rządami trenera Vincenzo Italiano był tylko rezerwowym. W tej sytuacji zdecydował się na odejście do Monzy, która broni się przed spadkiem z Serie A. - Najważniejsze dla niego jest to, żeby grał - tłumaczył nam niedawno Przemysław Urbański, ojciec piłkarza. - Kacper jest megaambitnym gościem i nienawidzi przegrywać. Jego celem jest utrzymanie Monzy w Serie A. Po to tam też poszedł. Drugą kwestią jest to, żeby właśnie dostawał coraz więcej minuty i walczył o siebie - podkreślał senior rodu.

Alessandro Nesta za sterami Monzy, utrzyma zespół w Serie A?

Reprezentant Polski występuje w Monzie w pierwszym składzie. Urbański zagrał do tej pory w trzech spotkaniach. Gdy trafił do tego klubu trenerem był Salvatore Bocchetti. Jednak po ostatniej porażce 1:5 z Lazio Rzym ten szkoleniowice został zwolniony. Jego dorobek to siedem meczów, w których wygrał tylko raz, a przegrał sześć razy. Monza notuje serię czterech porażek z rzędu i zajmuje ostatnie miejsce w Serie A. Do bezpiecznego miejsca traci już osiem punktów. Zaskaujące kto będzie następcą Bocchettiego. Otóż nowym trenerem został Alessandro Nesta, któremu klub podziękował przed siedmioma tygodniami. Czy były mistrz świata będzie stawiał na Urbańskiego i uratuje Monzę przed degradacją do Serie B? 16 lutego klub polskiego pomocnika zmierzy się u siebie z Lecce.

