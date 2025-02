Przez Chicago i Lens do Stambułu

W 2019 roku Frankowski wyjechał z Jagiellonii do Ameryki. Związał się umową z Chicago Fire. To był dobry ruch z jego strony, bo wypromował się w MLS i został zauważony przez RC Lens. We Francji także nie tracił czasu. Należał do liderów zespołu, w którym spędził 3,5 roku. W tym sezonie w Lens zagrał w 18 spotkaniach w lidze, w których strzelił cztery gole. Jednak teraz zamyka za sobą rodział w tym klubie. Zdecydował się na wyjazd z Francji. Który kierunek wybrał kadrowicz?

Sebastian Szymański z wyjątkowym golem dla Fenerbahce! Tym trafieniem wszedł do galerii sław tureckiego giganta [WIDEO]

Przemysław Frankowski trafi do Galatasaray Stambuł

Reprezentant Polski jest o krok od przenosin do Galatasaray Stambuł. Mistrz Turcji mocno zabiegał o polskiego skrzydłowego. Był zdeterminowany, aby go pozyskać. Jak podał portal meczyki.pl Franek zostanie wypożyczony do tego klubu. W umowie ma być zawarta opcja wykupu, która wyniesie osiem mln euro. Piłkarz podpisze kontrakt na 2,5 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Dla Frankowskiego to duży krok w karierze, bo Gatalasaray to ligowy potentat. W ostatnim okresie ten klub starał się namówić na transfer Nikolę Zalewskiego. Jednak nie udało się go przekonać do przenosin nad Bosfor.

Marek Papszun o rekordzie Frana Tudora, zakończonej serii. Trener Rakowa o pasji, jakości i banalnych bramkach

Z Galatą sięgnie po mistrzostwo, zagra w pucharach

W obecnym sezonie zespół Galatasaray prowadzi w tureckiej lidzie. Przed laty gwiazdą tego klubu był Roman Kosecki. To będzie trzeci zagraniczny zespół w karierze Frankowskiego. 13 lutego Galatasaray zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar. W lidze także na wyjeździe zmierzy się z Caykur Rizespor (17 lutego).

Adrian Siemieniec tak wytłumaczył wpadkę mistrza Polski. Trener Jagiellonii na to zwrócił uwagę, ma rację?

Przemysław Frankowski - jak podał portal meczyki.pl - zostanie wypożyczony do Galatasaray Stambuł. W umowie ma być zawarta opcja wykupu, która wyniesie osiem mln euro. Piłkarz podpisze kontrakt na 2,5 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć