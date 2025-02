„Super Express”: - Czy ostatnia kolejka pomogła panu wskazać mistrza Polski?

Paweł Skrzypek: - Rozumiem przewrotność tego pytania, bo czterej kandydaci do mistrzostwa zaliczyli falstart. Wykładali się jeden po drugim. Można powiedzieć, że nikt z czołówki nie chce tytułu. Wydaje mi się, że cztery pierwsze zespoły nie są po prostu jeszcze w najwyższej formie. Podobała mi za to determinacja GKS, Pogoni, Lechii czy Stali.

Marek Papszun ma rację mówiąc o połowie do zapomnienia

- Trener Marek Papszun nie ukrywał rozczarowania porażką z GKS. Co się stało z Rakowem na starcie ligi?

- Wcale nie dziwię się jego reakcji, bo zespół zdobył w dwóch meczach jeden punkt. Piłkarze Rakowa w meczu z GKS wyglądali tak, jakby spotkali się po raz pierwszy. To gospodarze biegali za piłką, a sposób w jaki stracili dwa gole mocno mnie zastanawia. Mieli problem z komunikacją, czy nie zrozumieli myśli swojego szkoleniowca? Dlatego nie było przypadku w wygranej katowiczan. Powiem przewrotnie, że najlepszym piłkarzem Rakowa był Bartosz Nowak, który został oddany przed sezonem do GKS.

- Czy Raków zdoła się pozbierać?

- Trener Papszun miał rację mówiąc, że pierwsza połowa była do zapomnienia. Patrzyłem na grę Jonatana Brauta Brunes i miałem wrażenie, że nie wiedział, co ma robić na boisku, że wszystkiego jego próby doskoku były na tzw. alibi. Podobnie Adriano Amorim. Zgadzam się z trenerem Papszunem, którym powiedział, że po tym wszystkim jego podopieczni muszą otrzepać się z kurzu. Raków musi to zrobić, bo ma mecz z Lechem.

Wyścig żółwi po mistrza. Kandydaci do tytułu w tej kolejce padali jeden po drugim

- Lechia wylała na lidera kubeł zimnej wody. Może dobrze się stało, że miało to miejsce na początku ligi, a nie w sytuacji, gdy będą się ważyły losy tytułu. Wydaje mi się, że Lech nieco zlekceważył Lechię - mówi Paweł Skrzypek, były reprezentant Polski w rozmowie z Super Expressem.

- Czy liderem Medalików będzie Ivi Lopez?

- Odliczano dni do jego powrotu. To pokazywało, jak wszyscy na niego liczą, jak ważną osobą jest w talii Rakowa. Dlatego od niego jako lidera oczekuję znacznie więcej niż to, co pokazał w meczu z beniaminkiem. Owszem strzelił gola, ale jest coś, co zwróciło moją uwagę w jego grze.

Ivi Lopez musi dawać więcej od siebie

- Co takiego?

- Utkwiła mi w głowie jedna z sytuacji z drugiej połowy, która miała miejsce na połowie Rakowa. Wyglądało to tak, jakby Ivi stanął i przyglądał się zamiast podbiec i powalczyć o piłkę. Nie wykonał żadnej próby. Patrzył na to, co się wydarzy. Nie wiem, czy go zatkało, ale w tej sytuacji tylko statystował. Nie dał z siebie maksimum. Mówię o tym, bo czekano na niego z tęsknotą. Każdy – w tym i ja - patrzy na niego z nadzieją, że pokaże coś więcej, bo pod względem piłkarskim to jest kozak.

- Jakiego Rakowa spodziewa się pan w Poznaniu?

- Raków zawsze próbuje grać swoją piłkę, stara się dominować. Myślę, że to się nie zmieni i tak zagra z Lechem. Może problemy Medalików wzięły się stąd, że zespół nie złapał jeszcze świeżości. W pierwszej połowie z GKS brakowało w mojej ocenie nie tylko mocy, ale i chęci, żeby odebrać piłkę. Beniaminek zagrał bez kompleksów. Nie bał się wyprowadzać piłkę i sprytnie to robił. Może piłkarze Rakowa byli zaskoczeni tym, że na ich boisku rywal zagrał w ten sposób, jak oni do tej pory? I nie byli na to po prostu przygotowani.

Marek Papszun o rekordzie Frana Tudora, zakończonej serii. Trener Rakowa o pasji, jakości i banalnych bramkach

Paweł Skrzypek sercem jest za Rakowem

- Lech także się potknął. Jak pan odebrał wpadkę Kolejorza w Gdańsku?

- Lechia wylała na lidera kubeł zimnej wody. Może dobrze się stało, że miało to miejsce na początku ligi, a nie w sytuacji, gdy będą się ważyły losy tytułu. Wydaje mi się, że Lech nieco zlekceważył Lechię. Nie spodziewał się z jej strony tak odważnej i skutecznej gry. Bramkarz Bartosz Mrozek ratował Kolejorza.

- Trener Niels Frederiksen określi popisy zawodników dosadnie: „zagraliśmy g... mecz”. Co pan na to?

- Miał do tego prawo, ale najwyraźniej nie uczulił podopiecznych na to, żeby od początku spotkania zagrali agresywnie. Lech był taki sposobem gry zaskoczony. Sprawiał wrażenie, jakby nie odrobił pracy domowej. Podszedł zbyt pewny siebie do tego meczu, z przekonaniem, że poradzi sobie bez problemu. Grając w osłabieniu trudno było mu już odrobić straty. Lechia pokazała za to, że tanio skóry nie sprzeda. Widać rękę nowego trenera. Oby problemy pozaboiskowe nie wpłynęły na postawę drużyny w kolejnych występach.

Niech Lech pokaże jak bardzo chce mistrzostwa

- Czy Lech podoła wyzwaniu i poradzi sobie z presją w hicie?

- Oba zespoły zagrają z respektem do siebie, uważnie w obronie. Potencjał obu klubów jest zbliżony. To spotkanie może nawet rozstrzygnąć jedna bramka. Lech ma szansę odskoczyć, a Raków będzie starał się do niego doskoczyć w tabeli. Chciałbym, że górą był Raków, bo jestem sercem za tym zespołem.

- Czego oczekuje pan od lidera?

- Skoro tak bardzo chce tytułu, to niech to pokaże. Niech zagra tak jak z Widzewem: ofensywnie i skutecznie. Pytanie, czy będzie potrafił pokazać taką jakość na tle Rakowa. Kolejorz ma zawodników do takiej gry. Jest młody Antek Kozubal, który ma ciąg na bramkę i gra bez kompleksów. W pierwszym meczu Afonso Sousa zrobił dwie superakcje, po których padły gole. Teraz go zabrakło i był wielki problem w Gdańsku. Do tego jest Mikale Ishak, a to klasowy zawodnik i jeden z najlepszych napastników w lidze. No i nieźli skrzydłowi jak Daniel Hakans i Ali Golizadeh.

