Jakub Moder mówi, że miał ciary podczas hymnu Ligi Mistrzów

W zimowym oknie reprezentant Polski trafił do Feyenoordu. W barwach klubu z Rotterdamu zagrał już trzy razy (dwa w lidze, raz w Pucharze Holandii), a teraz przyszedł czas na debiut Champions League. Za występ z Milanem zebrał dużo komplementów. Rozegrał całe spotkanie. - Debiut to na pewno spełnienie marzeń - powiedział Moder w Canal+ Sport. - Nie ukrywam, że w momencie, gdy leciał hymn, to miałem ciary. Zwycięstwo w tym meczu smakuje jeszcze lepiej. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Milan stworzył sobie trochę sytuacji, ale myślę, że jako drużyna dobrze broniliśmy. W takich meczach potrzebujemy bramki, aby go otworzyć i później go kontrolować. Myślę, że całościowo wypadliśmy całkiem nieźle - dodał.

Feyenoord Rotterdam przeciwko Milanowi bronił znakomicie

Zwycięska bramka padła na samym początku, a zdobył ją Igor Paixao. Feyenoord uważnie zagrał w obronie. Rewanż zaplanowano na 18 lutego. - Myślę, że to jest nasza siła, szczególnie w teoretczynie lepszymi drużynami w Lidze Mstrzów - tłumaczył Moder w Canal+ Sport. - Ostatnio przeciwko Bayernowi, a teraz przeciwko Milanowi broniliśmy znakomicie. Myślę, że na pewno jest dużo rzeczy do poprawy w momencie, gdy mamy piłkę. Stworzyliśmy sobie jeszcze kilka sytuacji, które mogliśmy rozwiązać lepiej. Jest trochę do poprawy, ale jest dobry wynik i musimy dokończyć robotę za tydzień - zapowiadał Moder.

Jakub Moder potrzebuje wrócić do najlepszej dyspozycji

Polski pomocnik przyznaje, że kluczowe dla jego kariery są regularne występy, a tych w angielskim Brightonie mu brakowało. Dlatego zdecydował się na transfer do Holandii. - Potrzebowałem tego rytmu, to jest najważniejsze, bo długo nie grałem - wyznał Moder w Canal+ Sport. - Praktycznie w tym sezonie zagrałem więcej meczów w reprezentacji niż w klubie, co nie jest do końca normalne. Ale potrzebuję tego rytmu, aby wrócić do swojej najlepszej dyspozycji. Zagrałem trzy spotkania. Może nie były idealne, ale budują pewność siebie i rytm meczowy - zaznaczył pomocnik holenderskiego klubu.

