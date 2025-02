To on „stworzył” nowego Zalewskiego? Włosi wskazują bardzo konkretnie: „Dostrzegł coś, czego nie widzą normalni ludzie”

„Super Express”: - Jak pan zareagował na transfer Nikoli Zalewskiego do Interu?

Marco Tardelli: - Myślę, że Nicola ma coś do udowodnienia, nie tylko sobie, ale także w Rzymie. Poszedł bardzo odważnie i ambitnie. Z drugiej strony to Inter, wielki klub, w którym oczekiwania są ogromnie. Jestem przekonany, że wielu zawodników skorzystałoby z takiej opcji.

- Reprezentant Polski w Romie był rezerwowym. Nie dziwi pana to, że w tej sytuacji znalazł się na celowniku mistrza Włoch?

- Nie byłem przy tym transferze, więc nie wiem jakie argumenty kierowały obiema stronami. Słyszałem, że za przyjściem Polaka mocno optował trener Simone Inzaghi. Najwidoczniej widzi on w swoim zespole Zalewskiego i będzie miał na niego pomysł. Poza tym nie zapominajmy, że Nicola dobrze prezentował się w Rzymie, kiedy trenerem był tam Jose Mourinho. Ostatnie miesiące to jeden wielki rollercoaster w rzymskim klubie. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy dochodziło do zmian trenerów, każdy miał inny pomysł, co Zalewskiemu na pewno nie pomagało w ustabilizowaniu formy.

- Zalewski zaliczył wejście smoka do Interu, bo w debiucie od razu „zameldował się” z asystą, która zagwarantowała remis derbach z Milanem. Po tym występie zyskał w pana oczach?

- To był debiut marzenie. Wszedł w najważniejszym meczu dla każdego kibica Interu, w trudnym momencie i jeszcze w doliczonym czasie drugiej połowy zaliczył asystę na wagę punktu. Futbol kocha takie historie. Jestem przekonany, że po takim wejściu szybko zyskał przychylność kibiców oraz drużyny. Obronił się także trener Inzaghi, który pokazał, że Zalewski nawet z ławki rezerwowych może wiele dać.

- Jak ocenia pan jego szanse na grę w Interze od pierwszej minuty?

- Na pewno nie są one duże. Inter to w ostatnich latach najlepsza drużyna we Włoszech. Obecnie musi gonić Napoli. O sile Interu niech świadczy to, że dwa lata temu grał w finale Ligi Mistrzów, a w tym w rozgrywkach Champions League stracił tylko jednego gola. W drużynie z Mediolanu kadra jest bardzo szeroka i jakościowa. Do tego stopnia, że tacy piłkarze jak Davide Frattesi, czy Zieliński nie mają pewnego placu.

- Co zatem musi się stać, aby Zalewski grał regularnie w mistrzu Włoch?

- Myślę, że będzie mu ciężko o wyjściową jedenastkę, natomiast wchodząc z ławki rezerwowych musi dawać konkrety, udowadniać za każdym razem, że jest wartością dla tej drużyny. Tylko w taki sposób może pracować na kolejne minuty i kolejne występy. Dobre wejście z Milanem sprawiło, że kibice oraz sztab zobaczyli w nim ciekawą alternatywę. Jestem pewien, że Nicola dostanie jeszcze swoje szanse, najważniejsze, aby w kolejnych spotkaniach udowodnił, że stać go na wiele.

- Polski pomocnik przed wypożyczeniem do Interu przedłużył umowę z Romą. Czy pana zdaniem jest jeszcze opcja na występy polskiego kadrowicza w Romie?

- W futbolu niczego nie można wykluczać. Sportowo jednak transfer do Interu to awans i wyróżnienie. Pytanie, czy Nicola będzie w stanie dłużej utrzymać się na tym poziomie. Jeżeli jednak będzie regularnie pokazywał się z tej strony, jak miało to miejsce w starciu z Milanem, to nie zdziwię się, jeżeli Inter go wykupi. Bo zagwarantował sobie także możliwość.

