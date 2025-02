i Autor: Facebook Wujaszek Fericze vs Kamil Jagielski

To się nie dzieje!

Wujaszek Fericze wybił ząb rywalowi podczas walki! Sędzia wyrzucił go z klatki [WIDEO]

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas polskiej gali MMA. Podczas Dragon Fight Night 7 Krzysztof „Wujaszek Fericze” Ferenc mierzył się w kolejnym zawodowym pojedynku z Kamilem Jagielskim. Do tej pory wygrał tylko jedno z czterech starć. W klatce doszło do niespotykanej sytuacji. Ferenc wybił rywalowi ząb, który sędzia za moment... po prostu wyrzucił z klatki.