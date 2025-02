Las Palmas - FC Barcelona TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz La Liga 22.02.2025

Spis treści

Mecz Las Palmas - FC Barcelona dzisiaj o godzinie 21:00 na stadionie na wyspie Gran Canaria. Barca przystąpi do tego spotkania po cennym zwycięstwie 1:0 z Rayo Vallecano w poniedziałek, dzięki któremu wróciła na prowadzenie w La Liga. Piłkarze Hansiego Flicka wykorzystali ostatnie potknięcia Realu i Atletico Madryt i w pełni zniwelowali stratę do lidera, która w pewnym momencie wynosiła już nawet 10 punktów. Przed 25. kolejką mają tyle samo punktów co "Królewscy", ale wyprzedzają odwiecznego rywala dzięki zwycięstwu w październikowym El Clasico. Taki stan rzeczy chcą też utrzymać po wyjeździe do Las Palmas.

Zespół z Wysp Kanaryjskich uprzykrzył już życie Barcelonie w tym sezonie. 30 listopada drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego sensacyjnie przegrała u siebie z Las Palmas 1:2. Było to w trakcie ligowego kryzysu, przez który straciła całą przewagę zbudowaną na początku sezonu i musiała gonić Real oraz Atletico. To udało jej się już w połowie lutego i z pewnością zrobi wszystko, aby uniknąć kolejnej wpadki. Tym razem już z Polakiem w bramce, który w pierwszym spotkaniu był jeszcze rezerwowym.

Las Palmas - Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 22.02.2025

Mecze La Liga od kilku sezonów są w Polsce transmitowane przez dwie stacje - Canal+ i Eleven Sports. Co tydzień wymieniają się one spotkaniami Barcelony i Realu, które cieszą się największą popularnością. Nie jest więc zaskoczeniem, że meczu Las Palmas - Barcelona nie będzie w otwartej telewizji. Tym razem fani "Blaugrany" będą mogli podziwiać swój ulubiony zespół na antenie Canal+.

Gdzie oglądać Las Palmas - Barcelona w telewizji i stream online

Mecz Las Palmas - FC Barcelona w 25. kolejce La Liga zostanie rozegrany w sobotę, 22 lutego 2025 r. na stadionie na Gran Canarii. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV na kanale Canal+ Sport, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!