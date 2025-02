i Autor: AP Iga Świątek

Iga Świątek zjechana od góry do dołu! Nie cackali się z nią przez jej zachowanie. Mocne komentarze po turnieju w Dubaju

Po ostatnim meczu Igi Świątek na turnieju w Dubaju więcej, niż o jej grze mówi się o tym, co zrobiła polska tenisistka po spotkaniu - a raczej, czego nie zrobiła. Nie podała ręki swojemu trenerowi, co odbiło się dużym echem w mediach społecznościowych. O ile nie brakuje głosów tłumaczących zachowanie wiceliderki rankingu WTA, to niestety dla niej, pojawiło się również bardzo dużo wpisów krytykujących to, jak zachowywała się po porażce raszynianka. Mocnych słów jest co niemiara.