Fibak nie popada jednak w alarmistyczne tony w kwestii jakości gry Igi Świątek, choć widzi pewne niedociągnięcia. – Nie dramatyzowałbym – mówi „Super Expressowi”. – Iga pozostaje Igą, naszą bohaterką. Porażki są wpisane w DNA tenisa, a jak mówiłem, trenerzy podpatrują jak gra Świątek, coraz więcej będzie próbować skutecznie zastosować właściwe manewry taktyczne. Akurat w tym meczu rosyjska rywalka potrafiła wdrożyć agresywną strategię, trafiała blisko linii, szybko i mocno. Iga była coraz bardziej zagubiona. Czy takie zabiegi przeciwniczek nadal będą działać w przyszłości, tego nie wiemy, szczególnie gdy przyjdzie czas na korty ziemne – dodaje Wojciech Fibak, doceniając klasę młodziutkiej pogromczyni Igi.

Iga Świątek ograna przez 17-letnią Mirrę Andriejewą! Polka za burtą w Dubaju!

Rywalki nastawiają się coraz lepiej na Świątek

– Andriejewa zrobiła olbrzymi postęp w ostatnich miesiącach – stwierdza. – Jest groźna, ma doświadczoną trenerkę Conchitę Martinez. Rywalki podpatrują, jaką taktykę zastosować i w jaki sposób można Igę pokonać. Niektóre dziewczyny stosują tu metodę Jeleny Ostapenko. Jedne potrafią, większość jednak nie umie tak atakować podań Świątek. Nikt nie lubi, gdy serwis jest tak atakowany. Trzeba oddać Rosjance, że świetnie wykonała plan taktyczny. No i strategia jej trenerki zadziałała, to znaczy by rwać grę, rwać wymiany, nie dopuszczać do nich – wylicza ekspert.

Nie do wiary, jak wściekła Iga Świątek potraktowała trenera po porażce w Dubaju! Nagranie mówi wszystko

– W sumie, niestety, było to zasłużone zwycięstwo Andriejewej, która w przyszłości będzie bardzo groźna. Ona się świetnie porusza, znakomicie kryje kort. Może nie tak jak Iga, ale to i tak jest olbrzymia różnica w stosunku do Rybakiny, Ostapenko, Collins, czy nawet Sabalenki. W szybkości krycia kortu Andriejewa zbliża się do Igi – uważa Fibak.

Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne [WIDEO]

Co może i powinna poprawić Iga Świątek?

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

MESMERIZING MIRRA! ✨The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k— wta (@WTA) February 20, 2025