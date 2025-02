i Autor: Cyfrasport Goncalo Feio, trener Legii Warszawa

Szkoleniowiec mówi jak jest

Goncalo Feio nie ukrywa, po co jedzie do Radomia. Trener Legii tak podchodzi do meczu z Radomiakiem

Piłkarze Legii celują w odzyskanie tytułu. Nie będzie to takie proste, bo konkurenci także mają mistrzowskie aspiracje. Przed warszawskim zespołem wyjazdowy mecz z Radomiakiem. Goncalo Feio nie ukrywa, po co jedzie do Radomia. Trener Legii tak podchodzi do meczu z Radomiakiem.