Późnym wieczorem gruchnęły nagłe wieści o Idze Świątek! A co z Sabalenką? Pilne ogłoszenie

Iga Świątek zjechana od góry do dołu! Nie cackali się z nią przez jej zachowanie. Mocne komentarze po turnieju w Dubaju

Świątek zwróciła się do kibiców po porażkach na Bliskim Wschodzie. „Czas na wyciągnięcie wniosków”

Rozgromiła Igę Świątek, a teraz to! Mirra Andriejewa zaskoczyła cały świat. Ciężko w to uwierzyć

Pilne wieści w sprawie Igi Świątek przed Indian Wells

Iga Świątek w Dosze i Dubaju osiągnęła półfinał oraz ćwierćfinał turniejów WTA 1000, ale to dla niej za mało. Mocno odczuła bolesne porażki z Jeleną Ostapenko i Mirrą Andriejewą, na szczęście po tej ostatniej będzie miała chwilę przerwy. Najlepsza polska tenisistka wróci do gry na początku marca w Indian Wells. Kolejny turniej z serii WTA 1000 rozpocznie się już 2 marca, ale wtedy ruszą kwalifikacje, w których wiceliderka światowego rankingu oczywiście nie musi brać udziału. Główna drabinka rozpocznie zmagania 5 marca, jednak właśnie potwierdzono, że Świątek pojawi się na korcie już dzień wcześniej.

Iga Świątek gorzko po porażce! Będą rozmowy z zespołem i zmiany

Podobnie jak w dwóch ostatnich latach, Iga stworzy mikst z Hubertem Hurkaczem w ramach Pucharu Eisenhowera. To pokazowy turniej poprzedzający start głównej części Indian Wells, w którym osiem par rywalizuje w drabince turniejowej, a mecze rozgrywane są do 10 wygranych punktów (z zachowaniem przewagi). Dwa lata temu polska para doszła aż do finału, w którym uległa Arynie Sabalence i Taylorowi Fritzowi. Tym razem powtórki nie będzie, bo przy ogłoszeniu występu Polaków potwierdzono rezygnację pierwotnie awizowanej Białorusinki.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Już jakiś czas temu organizatorzy ogłosili 6 z 8 par i wśród nich znajdowali się Sabalenka oraz Fritz. Brakowało z kolei Świątek i Hurkacza, a piątkowe ogłoszenie zamyka temat uczestników Pucharu Eisenhowera. Poza polskim mikstem do rywalizacji dołączyła włoska para Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti, a liderkę rankingu WTA w parze z reprezentantem gospodarzy zastąpiła Jelena Rybakina. Tegoroczne zmagania w pokazowym turnieju poprzedzającym Indian Wells odbędą się w nocy z 4 na 5 marca czasu polskiego. Tytułu sprzed roku broni para Emma Navarro/Ben Shelton.

Pełna lista uczestników Pucharu Eisenhowera:

Iga Świątek i Hubert Hurkacz

Jelena Rybakina i Taylor Fritz

Madison Keys i Tommy Paul

Maria Sakkari i Casper Ruud

Emma Navarro i Ben Shelton

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

Katie Boulter i Alex de Minaur

Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti

Jan Tomaszewski wypunktował Igę Świątek! Mocne stwierdzenia, padły słowa o honorze

🇵🇱 Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w Pucharze Eisenhowera. Z udziału zrezygnowała Aryna Sabalenka. Zastąpi ją Elena Rybakina, która zagra z Taylorem Fritzem.🇬🇧 Iga Świątek i Hubert Hurkacz will play in the Eisenhower Cup. Aryna Sabalenka has been replaced by Elena Rybakina… pic.twitter.com/fiXJOjFW22— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 21, 2025