Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne [WIDEO]

23-letnia raszynianka w ćwierćfinale w Dubaju po raz pierwszy w karierze przegrała z sześć lat młodszą Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 3:6. Polka rozpoczęła zmagania we wtorek, zaledwie cztery dni po tym, jak na półfinale zakończyła rywalizację w imprezie tej samej rangi w Dosze. To uznała na pomeczowej konferencji za element utrudniający jej dobre przygotowania. – To na pewno kwestia kalendarza. Nie będziemy w stanie grać regularnie przez wiele lat tydzień po tygodniu. Tak jest od kilku lat. Czuję, że kalendarz nie pomaga – stwierdziła.

Przypomnijmy, że porażki we wczesnej fazie zaliczyły także inne faworytki. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu w Dosze odpadła już w pierwszym meczu, a w Dubaju poniosła porażkę w drugim spotkaniu. Trzecia na liście WTA Amerykanka Coco Gauff nie wygrała pierwszego pojedynku ani w Katarze, ani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Iga podzieliła się z kibicami refleksją po turniejach w Dosze i Dubaju. W pierwszym z nich dotarła do półfinału, w którym uległa Jelenie Ostapenko, a w drugim została wyeliminowana w ćwierćfinale przez Mirrę Andriejewą. Porażka z Andriejewą spowodowała, że raszynianka nie obroniła w Dubaju wszystkich punktów za ubiegłoroczny półfinał. Wcześniej straciła także sporo za nieobronienie tytułu w Dosze. W najnowszym notowaniu światowego rankingu wciąż będzie zajmować drugie miejsce, ale jej strata do liderki Sabalenki wzrośnie do 1091 punktów.

Iga zwraca się do fanów

Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję Doha, dziękuję Dubaj – napisała Iga Świątek na Instagramie.

Przed Igą teraz nieco dłuższa przerwa. Kolejnym turniejem będzie dla niej WTA 1000 w Indian Wells, w którym będzie bronić tytułu. Początek imprezy w Kalifornii 5 marca.