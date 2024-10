Magdalena Fręch ograła Emmę Navarro, ósmą rakietę świata! Tenisistka z Łodzi nie przestaje zadziwiać!

Magdalena Fręch jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuham, a zwycięstwo 6:4, 3:6, 6:3 nad Emmą Navarro ma wyjątkowy smak! Amerykanka to ósma rakieta świata i jedna z rewelacji tego sezonu. Magda Fręch zanotowała pierwszą w karierze wygraną nad zawodniczką z Top-10 rankingu. Tenisistka z Łodzi ma za sobą kolejne znakomite występy, których efektem był rekordowy awans na 27. miejsce w rankingu WTA. Zadebiutowała w Top-30 po triumfie w Guadalajarze i dobrej grze w Pekinie, gdzie doszła do 4. rundy. "Jestem niesamowicie dumna z tego, co udało mi się do tej pory osiągnąć i co najważniejsze – dużą część tej drugi pokonałam z uśmiechem na twarzy! Od 2 kortów w szkole po duże stadiony na całym świecie! Doceniam to nawet więcej, ponieważ zrobiłam to sama, mając wokół siebie tylko kilka najbliższych osób! Dziękuję fanom, którzy wspierają mnie podczas tej podróży! Dla niektórych to dużo, dla innych to za mało, ale piszę tylko swoją historię!" - skomentowała ten sukces Magda Fręch, która teraz walczy w Wuhan.

Fręch - Navarro Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Wuhan

Magdalena Fręch w 1. rundzie turnieju WTA w Wuhan pokonała 6:0, 6:4 Japonkę Mai Hontamę. Teraz poprzeczka zawieszona była dużo wyżej. Emma Navarro walczy o awans do WTA Finals, a w tym sezonie prezentowała bardzo wysoką i równą formę, niedawno doszła do półfinału US Open. Ostatnio jednak złapała wyraźną zadyszkę. Fręch i Navarro grały ze sobą wcześniej trzy razy, a bilans tej rywalizacji to teraz 2-2. Tenisistka z USA była górą dwukrotnie w tym roku - 6:3, 6:3 w Hobart i 6:7, 6:0, 6:2 w Monterrey. Teraz Magda zrewanżowała jej się za te porażki.

Magdalena Fręch w całym spotkaniu imponowała solidnością i świetną defensywą. Do tego bardzo dobrze serwowała. W pierwszej partii wykorzystała też błędy Emmy Navarro popełnianie w kluczowym momencie. W drugiej partii obie panie miały duże problemy z obroną serwisu i mieliśmy festiwal przełamań. W trzecim secie imponująco solidna Magda Fręch była już wyraźnie lepsza od grającej bardzo nierówno amerykańskiej faworytki.

Rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan Magda Fręch pozna po meczu Brazylijki Beatriz Haddad Mai z Rosjanką Weroniką Kudermietową. W 3. rundzie zameldowała się też Magda Linette (5:2, krecz Łesi Curenko).

🇵🇱 MAMY DWIE POLKI W TRZECIEJ RUNDZIE WTA 1000 W WUHAN! Magdalena Fręch wygrała z Emmą Navarro 6:4, 3:6, 6:3 i po raz pierwszy w karierze pokonała tenisistkę z TOP 10 rankingu. O awans do ćwierćfinału powalczy z Beatriz Haddad Maią lub Veroniką Kudermetovą.🇬🇧 TWO POLISH PLAYERS… pic.twitter.com/ayohVHM1Gj— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 9, 2024

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej