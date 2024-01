Magdalena Fręch zaliczy duży skok w rankingu WTA! Wyprzedzi Magdę Linette!

Magdalena Fręch występ w Australian Open 2024 rozpoczęła na 69. miejscu w rankingu WTA. Do tej pory najwyżej była na 63. pozycji i już wiadomo, że pobije swój rekord. Według symulacji WTA ranking live tenisistka z Łodzi jest teraz na 49. miejscu, ale to jeszcze może się zmienić, bo kilka zawodniczek niżej notowanych jest wciąż w drabince Australian Open i mogą Polkę wyprzedzić. Jeżeli Magda Fręch nie wskoczy do Top-50 (powinno jej się udać), to będzie bardzo blisko. I już na pewno wyprzedzi Magdę Linette, która po porażce w 1. rundzie AO straci dużo punktów i zaliczy duży spadek, w okolice 54. pozycji.

Magdalena Fręch ranking WTA: Na które miejsce awansuje po Australian Open?

Przed Magdaleną Fręch teraz mecz w 4. rundzie Australian Open, a jej rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff, mistrzyni US Open. Łatwo oczywiście nie będzie, ale Polka nie ma nic do stracenia.

The biggest moment of her career 🙌@MFrech97 outlasts Zakharova to reach Week 2 at a Grand Slam for the first time!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/5NEQukfxdv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024