Mama Igi Świątek nagle zniknęła z jej życia. O tym się nie mówiło, cała prawda o relacjach rodzinnych tenisistki

Prawda o relacjach rodzinnych Igi Świątek

Obecnie Iga Świątek jest najlepszą tenisistką na świecie. Wszyscy kibice śledzą jej kroki i chcą wiedzieć o idolce jak najwięcej. Interesuje ich także życie prywatne, zwłaszcza że w otoczeniu 23-latki często pojawiają się ojciec Tomasz i starsza siostra Agata. Sporą ciekawość, zwłaszcza na początku wielkiej kariery, budził brak matki u boku Igi. Dorota Świątek wypowiedziała się na ten temat w jednej rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

- Oglądam większość transmisji z meczów córki. Iga jest już dorosła, niezależna i samodzielna. Nie musi jeździć na turnieje z mamusią. Ma swój team. Zawsze gratuluję córce tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony - mówiła w maju 2022 roku.

Była to jedna z niewielu wypowiedzi w temacie relacji tenisistki z matką. Ten aspekt życia Igi Świątek był raczej tematem tabu, ale w najnowszym wydaniu tygodnika "Polityka" Marcin Piątek cofnął się w swoim tekście także do okresu dojrzewania tenisistki, w którym sporą rolę odegrała właśnie pani Dorota.

Mama zajmowała się karierą Igi Świątek, ale po rozwodzie zniknęła

"Tematem tabu jest dźwigany przez Świątek bagaż przeszłości i niezałatwionych spraw. Gdy była nastolatką, jej rodzice się rozwiedli i mama Dorota nagle zniknęła z życia swoich córek (Iga ma starszą siostrę Agatę). Choć wszyscy, którzy byli świadkami tenisowego rozdziału w życiu (pełnej jeszcze) rodziny Świątków, wspominają, że podział był prosty: ojciec Tomasz zajmował się Agatą, a mama wszędzie jeździła z Igą" - czytamy w "Polityce".

"Powaga, z jaką traktowali treningi córek, wymagała sporych nakładów finansowych i ten ciężar spoczywał głównie na mamie mającej pod Warszawą klinikę stomatologiczną. Ojciec zajmował się serwisowaniem kserokopiarek – kokosów z tego nie było. Po rozwodzie obie córki zostały z Tomaszem. Dorota nie zmieniła miejsca zamieszkania ani pracy, a kontakt z Igą jej się urwał" - zwieńczył trudny temat dziennikarz. Przypomniał też sytuację, gdy po zwycięstwie w US Open 2022 dziennikarz "New York Times" zapytał Darię Abramowicz, gdzie jest mama tenisistki. Usłyszał wtedy "she's not in the picture [nie ma jej w obrazku - tłum. red.]".