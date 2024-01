Martina Navratilova wskazała faworytkę Australian Open! Nie jest to Iga Świątek!

Nie pozostawiono złudzeń co do Igi Świątek. Legenda wie, co ją czeka. Zobaczył jej zachowanie i nie miał wątpliwości

Iga Świątek już w 1. rundzie Australian Open zagra z Sofią Kenin, mistrzynią AO z 2020 r. A potem ma być jeszcze trudniej. Potencjalne przeszkody liderki rankingu WTA na drodze do finału w Melbourne to m.in. Danielle Collins i Andżelika Kerber (w 2. rundzie), Elina Switolina (w 4. rundzie), Jelena Ostapenko (w 1/4 finału) czy Jelena Rybakina (w 1/2 finału). To chyba najtrudniejsze losowanie Szlema w karierze Igi Świątek, która rywalizację zacznie w poniedziałek albo we wtorek.

Iga Świątek wygra Australian Open? Martina Navratilova ma inną faworytkę

Czy mimo trudnego losowania Iga Świątek pozostaje główną faworytką do triumfu w Australian Open 2024? Zdaniem bukmacherów - tak. Inaczej uważa Martina Navratilova. Legenda tenisa większe szanse daje Jelenie Rybakinie, pogromczyni Polki w ostatniej edycji turnieju w Melbourne (w 4. rundzie). Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu - podobnie jak nasza gwiazda - zaczęła sezon od serii imponujących zwycięstw. Rozgromiła m.in. Arynę Sabalenkę, która w AO broni tytułu. - Na otwarcie sezonu straciła jakieś 15 gemów w pięciu meczach? Świetnie serwuje, a po porażce w finale w zeszłym roku będzie niezwykle zmotywowana - komentuje swój wybór Navratilova na oficjalnej stronie WTA. - Dlatego dla mnie jest teraz faworytką. Bo nawierzchnia bardziej jej odpowiada niż Świątek. I ma pewnie teraz dużo pewności co do sposobu, w jaki gra, dominuje na korcie i co do stanu jej zdrowia. To rozstrzygnie się pomiędzy Świątek i Rybakiną - dodaje była liderka rankingu.

Martina Navratilova najwyżej ocenia szanse Jeleny Rybakiny, ale o Idze Świątek wypowiedziała się bardzo pochlebnie. - Jak dobra będzie, jeśli zacznie grać jeszcze bardziej ofensywnie? Niesamowicie dobra! Myślę, że ma potencjał, aby być trochę jak Rafael Nadal. Ma świetne ręce, ale brakuje jej jeszcze pewności siebie, żeby je wykorzystywać. Kiedy pojawił się Nadal, miał alergię na grę przy siatce, nie grał w ogóle slajsem. A potem to wszystko rozwinął. Myślę, że ona ma taki ciekawski umysł, że będzie chciała to ulepszyć. Trudno w to uwierzyć, ale jest jeszcze wiele elementów, w których może się poprawić. Jej tak zwane słabości mogą stać się mocnymi stronami. Nie unikając gry przy siatce, może jeszcze bardziej dominować - analizuje Navratilova.

A jak legenda tenisa ocenia szansę broniącej tytułu Aryny Sabalenki? - Brisbane był dla niej niesamowitym turniejem, ponieważ wygrywała sety 6:0, 6:1 i pewnie myślała: „Och, radzę sobie naprawdę dobrze”. Dominowała, była lepsza z każdym meczem, a potem została zdemolowana (przed Rybakinę w finale, red.). Nie jest do tego przyzwyczajona i zobaczmy, co wymyśli jako odpowiedź - stwierdziła Martina Navratilova.​