Mąż Agnieszki Radwańskiej nie dowierzał w to, co zrobiła Sabalenka po śmierci ukochanego. Nagranie mówi wszystko

Aryna Sabalenka tuż przed startem turnieju WTA 1000 w Miami przeżyła ogromną tragedię. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego potwierdzono śmierć jej partnera - Konstantina Kołcowa. Początkowe doniesienia mówiły o wypadku, później pojawiły się informacje o zatorze krwi. Najnowsze ustalenia są jednak wstrząsające - CNN przekazało za raportem policji w Miami, że partner Sabalenki miał popełnić samobójstwo, wyskakując z balkonu. Wydawało się, że w obliczu wielkiego dramatu druga tenisistka rankingu WTA zrezygnuje z udziału w Miami Open, o czym początkowo informował portal tennis365.com. Kilka godzin później te doniesienia zdementowało "Tennis Channel", które przekazało, że Sabalenka planuje wystąpić w turnieju i zamierza zrezygnować jedynie z konferencji prasowych. Ten scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, bo we wtorek wieczorem pojawiło się nagranie z treningu Białorusinki w Miami!

Obecny na miejscu jest m.in. Bartosz Ignacik - dziennikarz Canal+ Sport. To właśnie on opublikował na platformie X krótkie nagranie z treningu Sabalenki. Już wcześniej o tym wydarzeniu informował m.in. Mario Riveretti, a polski reporter potwierdził jego słowa. Decyzja Sabalenki zszokowała wielu fanów tenisa, a wśród nich był nawet mąż Agnieszki Radwańskiej - Dawid Celt. "Poważnie to AS [inicjały od Aryna Sabalenka - red.]?" - dopytywał pod nagraniem znajomego dziennikarza. Wielu kibicom trudno było w to uwierzyć, ale zdecydowana większość starała się zrozumieć tenisistkę.

"Przeżywa potężną tragedię, ale każdy ma swój własny sposób na odreagowanie złych emocji. Być może u niej kojąco działa właśnie trening, więc osobiście nie widzę w tym absolutnie nic dziwnego" - komentowano. Mocny apel wystosował też popularny profil "The Tennis Letter". "Jeśli ktoś czuje potrzebę, by ją oceniać, to proszę, przestańcie. Proces żałoby jest o wiele bardziej złożony, niż jakakolwiek opinia. Ona zasługuje na życzliwość w swojej drodze do ukojenia" - zwrócono się do kibiców w związku z nagraniem z treningu Sabalenki.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Poważnie to AS?— Dawid Celt (@CeltDawid) March 19, 2024