Dawid Celt jasno o problemach Świątek. Upiera się przy swojej tezie

Dawid Celt od lat uważnie śledzi karierę Igi Świątek. Nierzadko komentował jej mecze jako ekspert telewizyjny, ale też współpracował z nią w reprezentacji Polski, jako kapitan drużyny. Mąż Agnieszki Radwańskiej nierzadko wypowiadał się na temat gry naszej najlepszej tenisistki i ma również swoje przemyślenia na temat ostatnich porażek. Warto zauważyć, że tak źle sezonu Iga Świątek nie zaczęła od lat, a do tego słabo radzi sobie na mączce. W debiucie w cyklu WTA, w 2019 roku, przed startem Rolanda Garrosa miała na koncie 7 zwycięstw i 2 porażki na nawierzchni ziemnej. W tym roku wygrała przed French Open tylko 6 meczów i 3 przegrała! Tak źle nie było więc nigdy, a żeby uzmysłowić sobie, jaka jest przepaść między obecnym, a poprzednim sezonem, to wystarczy spojrzeć, że w 2024 roku przed rozpoczęciem Rolanda Garros Świątek wygrała na mączce... 14 meczów i przegrała tylko jeden!

Dawid Celt jest przekonany, że problemy Świątek wynikają z przemęczenia, ale nie tego fizycznego. – Upieram się, że to jest duże zmęczenie układu nerwowego. Ona jest przebodźcowana. Wiemy, że Iga ma problem ze znalezieniem dystansu, odcięciem się. Nie ma innego wyjścia. Musi sobie znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Razem ze swoim sztabem, w który cały czas wierzy i ciągle to powtarza. Na razie zmian nie widać żadnych – powiedział mąż Agnieszki Radwańskiej, cytowany przez portal Sport.pl.

Ma on też bardzo ciekawy pogląd na to, co mogłoby pomóc Polce. Jego zdaniem zażegnać kryzys może... jeszcze boleśniejsza porażka. – To już jest trudny rok i on będzie jeszcze trudniejszy. Chociaż niewykluczone, że będzie taki moment, gdy Iga uderzy mocniej o ziemię, czego jej oczywiście nie życzę, na przykład przegra szybko w Paryżu, co nie jest niemożliwe. Gdyby tak się wydarzyło, to możliwe, że później to wszystko zejdzie z niej, to całe ciśnienie. Może nastąpić wtedy takie odbicie, Iga jest za dobrą tenisistką, by mówić o totalnym załamaniu. Dla niej obecna sytuacja to coś nowego, ale taka jest ta kariera tenisowa – ocenił Celt.

