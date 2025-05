Były trener sióstr Williams ostrzega Igę Świątek: To śliski grunt, sama sobie przeszkadza!

"Największym atutem Igi była głęboka pewność siebie i wiara w swoje możliwości. Jej wiara w zdolność do kolejnych sukcesów została zachwiana. Dlaczego? Nie jestem pewien, ale nie traci się talentu ani mistrzowskiego DNA. Jednak gdy masz skrajne wątpliwości, odpadasz. Polska Mścicielka zmaga się z podwójnym problemem, co rodzi większe kłopoty. Na mączce była najlepsza każdego dnia. Przegrywanie na ziemi to dla niej podwójny cios. To był jej najlepszy przyjaciel, a teraz trwa negatywny trend. Czas leczy wszystko, to minie, ale za rogiem jest jej najmniej lubiana nawierzchnia – trawa. Reszta roku określi przyszłość Igi, bo rywalki nie czują już przed nią strachu. Może stać się miękką owieczką lub być znów mistrzynią, która wie, jak wygrywać Szlemy. Na razie sama sobie przeszkadza, jak początkująca" - zakończył Rick Macci.