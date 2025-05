Decyzja Świątek wywołała poruszenie. Czegoś takiego nie było u niej jeszcze nigdy

Iga Świątek radzi sobie w tym sezonie coraz słabiej. Początek nie wyglądał najgorzej, gdy doszła do półfinału Australian Open, ale później wyniki coraz mniej przystawały do zawodniczki chcącej wrócić na szczyt rankingu WTA. Niestety, część sezonu rozgrywana na mączce nie przyniosła poprawy. Ba! Polka wciąż nie dotarła nawet do finału żadnej imprezy, a z turnieju w Rzymie odpadła już w 3. rundzie! To fatalne wieści przed Rolandem Garrosem, jednym z najważniejszych turniejów dla polskiej tenisistki. Jej decyzja o tym, by nie rozgrywać żadnego turnieju przed French Open, mimo szybkiego odpadnięcia z zawodów w stolicy Włoch, zaskoczyła światowe media.

– Plany się nie zmieniły i następnym turniejem jest Paryż. Teraz chwila na regenerację, potem powrót do treningów przed turniejem – przekazała Daria Sulgostowska, managerka Igi Świątek, portalowi Sport.pl. Dla wielu było to zaskoczeniem, ponieważ część zawodników w takich sytuacjach wybiera się na dodatkowe zawody. Światowe media zauważają, że Iga Świątek jeszcze nigdy nie przystępowała do Rolanda Garrosa mając tak mało meczów wygranych na mączce! – Świątek nigdy nie odnotowała mniej zwycięstw na kortach ziemnych przed French Open niż w tym roku, nawet w swoim debiucie w 2019 roku, kiedy była jeszcze nieznaną zawodniczką – czytamy na tennis-infinity.com. Wówczas wygrała 7 meczów, a przegrała 2. Obecnie jej bilans to 6-3.

Portal sugeruje, że Polka mogła zagrać jeszcze w Strasburgu lub Rabacie. Na fakt, że wcześniej Świątek nie przystąpiła do Rolanda Garrosa z tak małą liczbą wygranych spotkań, zwrócił uwagę też inny serwis. – Świątek z pewnością nie spodziewała się, że przyjedzie na nadchodzący French Open z tak małą liczbą rozegranych meczów na kortach ziemnych. W 2024 r. Świątek przybyła na Roland Garros z bilansem 14-1 w trzech turniejach na kortach ziemnych. (…) Tym razem jej bilans wynosi 6-3 – odnotowano na tennisuptodate.com.

