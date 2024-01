Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK LIVE United Cup Polska - Hiszpania

Polska - Hiszpania 1:1

H. Hurkacz - A. Davidovich Fokina 6:3, 3:6, 4:6

I. Świątek - S. Sorribes Tormo 6:2, 6:1

Świątek/Hurkacz - Sorribes Tormo/Davidovich Fokina

Na żywo Świątek/Hurkacz - Sorribes Tormo/Davidovich Fokina Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Iga Świątek pokonała Sarę Sorribes Tormo 6:2, 6:1 i w meczu Polska - Hiszpania jest remis 1-1. Czas na mecz miksta Witamy w naszej relacji na żywo z meczu miksta Świątek/Hurkacz - Sorribes Tormo/Davidovich Fokina. To decydujące spotkanie w starciu Polska - Hiszpania w United Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą w United Cup. Na otwarcie rywalizacji w Perth ograli 3-0 Brazylię. Polacy grają teraz z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Brazylię 2-1. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie i pewny awans. Niestety na otwarcie rywalizacji z Hiszpanami Hubett Hurkacz przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną 6:3, 3:6, 4:6. United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Fra w nich 18 zespołów, a Polska rozstawiona jest z numerem 1. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Iga Świątek w meczu Polska - Brazylia w United Cup pokonała 6:2, 6:2 Beatriz Haddad Maię (nr 11 WTA). Potem Hubert Hurkacz ograł 6:7, 6:2, 6:3 Thiago Seybotha Wilda, a na koniec rywalizacji mikst Świątek/Hurkacz zwyciężył 6:4, 6:3 parę Haddad Maia/Melo. - Jestem bardzo zadowolona ze swojego występu, zarówno w singlu jaki i w mikście. Cieszę się, że potrafiłam wykorzystać pracę, którą wykonałam w okresie przygotowawczym - powiedziała Iga Świątek po meczu z Brazylią.

Format United Cup zmieniono w porównaniu z pierwszą edycją. Tym razem mecze będą krótsze niż rok temu - każdy składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta (w poprzedniej edycji były cztery single i mikst). Dlatego Idze Świątek i Hubertowi Hurkaczowi nie towarzyszy Magda Linette. W polskim zespole znaleźli się Daniel Michalski, Jan Zieliński, Katarzyna Kawa i Katarzyna Piter. Tenisiści w United Cup walczą u rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów. Nagrody za kolejne zwycięstwa wypłacane będą w oparciu o ranking zawodników.

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski aż do półfinału, w którym ulegli tenisistom z USA, późniejszym zwycięzcom. Teraz Biało-Czerwoni znów są jednym z faworytów. Iga i Hubi znów mają stworzyć zabójczą mieszankę na korcie. - Myślę, że jesteśmy dobrze zgrani na korcie, pod względem tenisowym i pozasportowym bardzo dobrze się dogadujemy - mówi Świątek o grze z Hurkaczem. - W poprzednim United Cup było dużo dobrej zabawy. Do tego z Hubertem gra się wygodnie, kiedy stoi się, a on serwuje asy - dodała z uśmiechem Iga.