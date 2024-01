United Cup: Kiedy i Z kim gra Polska w ćwierćfinale? Iga Świątek i Hubert Hurkacz rywale w 1/4 finału Kiedy ćwierćinał?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup. Polacy najpierw rozbili 3-0 Brazylię, a potem w decydującym o pierwszym miejscu w grupie meczu pokonali 2-1 Hiszpanię. Hurkacz przegrał 6:3, 3:6, 4:6 z Alejandrem Davidovichem Fokiną, ale potem do akcji wkroczyła Iga Świątek, która rozgromiła 6:2, 6:1 Sarę Sorribes Tormo. Potem była demolka w meczu miksta. Świątek i Hurkacz zlali Hiszpanów 6:0, 6:0.

United Cup: Z kim gra Polska w ćwierćfinale? Rywal kolejny mecz

Polska wygrała grupę i czeka na rywala w ćwierćfinale. Pozna go po zakończeniu rywalizacji w grupach C i E, które też walczą w Perth. Polacy zagrają z drużyną, która zajmie 2. miejsce i będzie miała najlepszy bilans. Na razie na 2. pozycji rywalizację zakończyła Hiszpania. W grupie C są Wielka Brytania, US i Australia. I tu wszystko wskazuje na to, że 2. miejsce zajmie Wielka Brytania, ale zdecyduje kończący rywalizację mecz USA (bilans 1-0) z Australią (bilans 0-1). Brytyjczycy skończyli z bilansem 1-1. W grupie E 2. miejsce zajmą pewnie Chińczycy, którzy skończyli rywalizację z bilansem 1-1. W ostatnim meczu w grupie Serbia (bilans 1-0) zmierzy się z Czechami (bilans 0-1).

Kiedy gra Polska ćwierćfinał United Cup? Rywal w 1/4 finału

Polacy czekają na rywali w ćwierćfinale United Cup, ale wiadomo już, kiedy zagrają. W 1/4 finału powalczą w środę 3 stycznia o godzinie 3 polskiego czasu.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej