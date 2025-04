i Autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Ale bramka

Radomiak – Lech: Fenomenalna bramka w Radomiu. Co za gol [WIDEO]

Emocji w PKO BP Ekstraklasie nie brakuje! W niedzielę, 27 kwietnia Radomiak Radom mierzy się z Lechem Poznań na swoim stadionie. Choć to „Kolejorz” rozpoczął mecz lepiej, to Radomiak nie odpuszczał do ostatniej minuty. I mecz zakończył się niemałą niespodzianką. Wielki powrót ekipy z Mazowsza rozpoczął fenomenalnym trafieniem Capita Capemba!