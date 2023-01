Mikst Świątek/Hurkacz RELACJA NA ŻYWO: Walczymy o półfinał United Cup!

Kuriozalna wpadka Igi Świątek! Zrobiła to nie po raz pierwszy, Agnieszka Radwańska przyszła jej z pomocą

Znów to samo

Na żywo United Cup: Mikst Świątek/Hurkacz - Włochy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Trwa rozgrzewka. Tenisiści wybiegają już na kort. Na mecz z Polską wybiega duet Rosatello/Burzetti. Niedługo rozpocznie się mecz mikstowy! Aktualny stan meczu Polska - Włochy wynosi 2:2. Mecz miksta zadecyduje o wszystkim. Zapraszamy na relację na żywo z meczu mikstowego Świątek/Hurkacz z Włochami. Początek spotkania niedługo po zakończeniu meczu Magdy Linette.

Odśwież relację

W decydującym meczu tenisowego ćwierćfinału United Cup Polska - Włochy zobaczymy zawody mikstowe. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają z Włochami o wyjście do Final Four turnieju United Cup. Czy Polacy awansują z Italią do decydujących meczów tej imprezy? Na relację na żywo z meczu mikstowego Hubert Hurkacz/Iga Świątek z Włochami zaprasza Sport.se.pl.