Na takie informacje fani Igi Świątek czekali długimi miesiącami. Kibice w Polsce przeżyją coś wyjątkowego

Iga Świątek po wygraniu Roland Garros udała się na zasłużony odpoczynek i dopiero tydzień przed Wimbledonem wróci do gry w niemieckim Bad Homburg. Przed okresem gry na kortach trawiastych ma w rankingu WTA ponad 900 punktów przewagi nad drugą Aryną Sabalenką i celem na najbliższe tygodnie będzie jej utrzymanie. Tak, aby pod koniec lipca wystąpić przed własną publicznością w roli światowej "jedynki". Organizatorzy turnieju WTA 250 w Warszawie potwierdzili już, że najlepsza polska tenisistka zagra w stolicy!

W zeszłym roku turniej w Warszawie również odbył się pod koniec lipca, ale gra toczyła się na kortach ziemnych. Teraz po dwunastu miesiącach tenisistki powalczą o rankingowe punkty na świeżo przygotowanych kortach twardych. Wszystko ze względu na miejsce w kalendarzu - po Wimbledonie, a przed US Open, gdzie niemal wszystkie turnieje toczą się na "hard courcie". Takie rozregulowanie jedynym turniejem na mączce nie sprzyjało przygotowaniom do nowojorskiego szlema i wiele czołowych zawodniczek odpuściło przyjazd do Polski. Organizatorzy postanowili to zmienić.

W związku z tym w dniach 24-30 lipca na kortach Legii w Warszawie odbędzie się turniej na nowej nawierzchni Laykold. To z pewnością przyciągnie wiele tenisistek ze światowej czołówki, a największą gwiazdą będzie Iga Świątek. Polscy kibice po raz pierwszy będą mogli obejrzeć ją w ojczyźnie na otwartym korcie twardym, a na potwierdzenie tej informacji czekali kilka miesięcy. W turnieju głównym zagrają 32 zawodniczki i 16 par deblowych, jego rozpoczęcie poprzedzą tradycyjne eliminacje startujące w niedzielę 23 lipca – tego dnia wstęp na korty będzie bezpłatny. Sprzedaż biletów na mecze głównej drabinki rozpocznie się 21 czerwca!