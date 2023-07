Najpiękniejsza tenisistka złamała serca wielu kibiców tuż przed startem w WTA Warszawa. Po zobaczeniu tych wieści poleją się łzy

Reprezentantka Rosji nie wpuszczona do Polski! Nie zagra na WTA w Warszawie, oficjalny komunikat!

Camila Giorgi od dawna cieszy się dużą popularnością. Jedna z najlepszych włoskich tenisistek ma na koncie cztery wygrane turnieje WTA, a swego czasu była nawet 26. rakietą świata. Obecnie jest nieco niżej i zajmuje 50. pozycję, jednak 31-latka to po prostu solidna marka. Do tego bardzo dobrze gra się jej w Polsce, o czym świadczą trzy finały turnieju WTA w Katowicach w latach 2014-2016. Wielu fanów ma do Giorgi szczególny stosunek nie tylko ze względu na jej wielkie umiejętności, lecz także wyjątkową urodę. Można śmiało założyć, że Włoszka zostałaby okrzyknięta miss turnieju w Warszawie. Zostałaby, bo w ostatniej chwili przed pierwszym meczem musiała wycofać się ze startu w BNP Paribas Warsaw Open.

Camila Giorgi złamała serca wielu kibiców tuż przed startem w WTA Warszawa

W poniedziałek (24 lipca) ruszyła główna drabinka turnieju w Warszawie, a na korcie centralnym zaplanowano trzy mecze singla. Jako pierwsze na główną arenę obiektu Legii wyszły Maja Chwalińska i Laura Siegemund, a doświadczona Niemka gładko pokonała 21-letnią Polkę 6:4, 6:1. Tuż po tym rozpoczął się słowacki mecz Kristiny Kucovej z Viktorią Hruncakovą, jednak głównym punktem dnia miało być starcie Giorgi z Tatjaną Marią. Włoszka była rozstawiona z "6", a Niemka z polskimi korzeniami jest na 65. miejscu w rankingu WTA i otarła się o rozstawienie. Wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na ten pojedynek, jednak na nieco ponad godzinę przed planowanym początkiem (15:00) ich oczekiwania legły w gruzach.

"Camila Giorgi wycofała się z BNP Paribas Warsaw Open z powodu urazu nadgarstka. W związku z tym zmieniła się drabinka gry singlowej turnieju głównego oraz poniedziałkowy plan gier" - poinformował oficjalny profil turnieju w mediach społecznościowych tuż przed 14:00. Giorgi zniknęła z drabinki, a Maria zmierzy się z jedną z lucky loserek z eliminacji. Trzeba przyznać, że dla wielu fanów jest to cios, tym bardziej że Włoszka jeszcze w niedzielę wieczorem publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z Warszawy.

⚠️Camila Giorgi wycofała się z #BNPParibasWarsawOpen z powodu urazu nadgarstka. W związku z tym zmieniła się drabinka gry singlowej turnieju głównego oraz poniedziałkowy plan gier. pic.twitter.com/uuqQKXQ732— BNP Paribas Warsaw Open (@BNPP_WarsawOpen) July 24, 2023