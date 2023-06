Nie do wiary, jak wyglądała Iga Świątek jako dziecko. Zdjęcie wypłynęło tuż po jej triumfie w Paryżu

Choć Iga Świątek ma dopiero 22 lata, to spokojnie można o niej mówić jako w pełni ukształtowanej zawodniczce światowego formatu. Polka ma jeden cel - zostać najlepszą tenisistką świata i wielu ją właśnie tak postrzega. Swoje aspiracje potwierdziła w sobotę, gdy po raz trzeci w karierze zwyciężyła w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finałowym spotkaniu Roland Garros nasza rodaczka mierzyła się z Czeszką Karoliną Muchovą. Choć raszynianka była faworytką przed pierwszą piłką, to rywalizacja przyniosła wiele emocji i była dla kibiców emocjonalnym roller coasterem. Ostatecznie Świątek wygrała po trzech setach i pokazała, że jej marzenia z dziecinnych lat spełniają się na naszych oczach.

Iga Świątek znów wygrała Roland Garros! Polska Królowa Paryża wyszarpała zwycięstwo po horrorze!

Zdjęcie Igi Świątek z dzieciństwa

Iga Świątek znowu jest więc na szczycie, a jej osoba wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie. Kilka minut po wspomnianym finale francuskiego turnieju internet zalała fala wpisów pochwalnych pod adresem naszej rodaczki. Wśród nich nie zabrakło również dość prywatnych zdjęć tenisistki z dzieciństwa. Ujęcia z archiwum zawsze są sporą gratką dla fanów, a wspomniane potwierdzają tylko, że tenisowy cel towarzyszył Idze od najmłodszych lat.

Polacy cieszą się z sukcesu Igi Świątek

Do gratulacji dla Igi Świątek włączył się m.in. profil na Twitterze "Nostalgia". Użytkownicy portalu społecznościowego znają go zapewne doskonale, ponieważ często publikowane są na nim odwołujące się do sentymentalnych wspomnień treści. Tym razem napisano "Iga jesteś WIELKA" i dodano wspomniane zdjęcie tenisistki z dzieciństwa. Aż trudno uwierzyć, że już wtedy kształtował się jej sportowy charakter i jako szkrab najlepiej czuła się z tenisową rakietą w dłoni.