i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Ważna przepowiednia

Nie pozostawiono złudzeń co do Igi Świątek. Legenda wie, co ją czeka. Zobaczył jej zachowanie i nie miał wątpliwości

dko 16:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Australian Open rozpocznie się już za kilka dni. Wśród głównych kandydatek do zwycięstwa pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym roku jest rzecz jasna Iga Świątek. W 2022 roku Polka doszła do półfinału tej imprezy i jest nadzieja, że tym razem uda się jej przebić to osiągnięcie. Wątpliwości co do szans Świątek nie ma Mats Wilander. Legenda tenisa zwróciła uwagę na zachowanie tenisistki.