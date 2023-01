Niezwykle ważna prognoza ekspertów w sprawie Igi Świątek przed Australian Open. Kluczowe wieści dla kibiców!

Iga Świątek poznała swoją drabinkę do finału turnieju Australian Open. Pierwszą rywalką naszej zawodniczki będzie Niemka Jule Niemeier. Droga do kolejnego triumfu jest skomplikowana, ale Iga Świątek może zapisać na swoje konto kolejny prestiżowy tytuł. W zeszłym roku liderka rankingu WTA weszła do półfinału Australian Open. Jak pójdzie jej tym razem? Eksperci nie mają żadnych wątpliwości. I to zdecydowanie dobre wieści dla kibiców.

Iga Świątek wygra Australian Open? Ważna prognoza ekspertów

Według analityków zakładów bukmacherskich TOTALbet, Iga Świątek jest faworytką do wielkiego triumfu w Australian Open. Jej szanse są oceniane naprawdę wysoko. Kurs na jej wygraną w TOTALbet wynosi 2,75, co oznacza około 36% szans na zwycięstwo w finale.

Druga w kolejce do triumfu w Australian Open jest Aryna Sabalenka. Kurs na jej wygraną wynosi 8,60, co daje niespełna 12% na zwycięstwo w całej imprezie. To oznacza, że Świątek ma trzy razy więcej szans na triumf w Australian Open niż druga faworytka!

Kursy na zwycięstwo tenisistek w Australian Open 2023 w TOTALbet:

2,75 - Iga Świątek

8,60 - Aryna Sabalenka

11 - Jessica Pegula

11 - Caroline Garcia

12 - Ons Jabeur

12 - Cori Gauff

20 - Elena Rybakina