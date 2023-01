Naomi Osaka jest w ciąży! Przyjaciółka Igi Świątek wyjawiła intymne szczegóły

Naomi Osaka spodziewa się dziecka. Japońska tenisistka właśnie podzieliła się z kibicami dobrą nowiną, wyjaśniając przy okazji powody swojej długiej i bardzo tajemniczej nieobecności. Chłopakiem Osaki jest amerykański raper Cordae i możemy się domyślać, że to właśnie on jest ojcem dziecka. Była liderka rankingu, czterokrotna mistrzyni Szlemów (US Open 2018 i 2020, Australian Open 2019, 2021), kilka dni temu wycofała się z Australian Open. Wcześniej długo nie wiadomo było, co się z nią dzieje. Pojawiły się plotki o nawrocie depresji czy nawet końcu kariery. 25-letka jest w ciąży, a po urodzeniu dziecka planuje wznowić karierę.

Naomi Osaka jest w ciąży. Japonka wyjawiła prawdę

"Te kilka miesięcy z dala od sportu naprawdę dało mi nową miłość i uznanie dla gry, której poświęciłam swoje życie. Zdałam sobie sprawę, że życie jest krótkie, nie można traktować niczego jako pewnik, a każdy dzień to nowe błogosławieństwo i przygoda. Wiem, że w przyszłości czekają mnie wspaniałe rzeczy, a jedną z tych, których już nie mogę się doczekać, jest moje dziecko oglądające moje mecze i mówiące komuś: 'To moja mama'. 2023 będzie dla mnie rokiem pełnym szczęścia i życiowych lekcji. Mam nadzieje, że zobaczymy się na początku kolejnego, bo wracam do gry w Australian Open 2024" - napisała Naomi Osaka w mediach społecznościowych.

Naomi Osaka mimo długiej nieobecności w tourze i braku sukcesów w ostatnim czasie jest wciąż zdecydowanie najlepiej zarabiającą sportsmenką na świecie. Zdaniem "Forbes" w 2022 r. zarobiła ok. 51 mln dolarów, głównie dzięki kontraktom reklamowym. Japońska gwiazda, prywatnie dobra przyjaciółka Igi Świątek, jest kolejną byłą liderką rankingu WTA, która spodziewa się dziecka. W ciąży są też Andżelika Kerber i Ashleigh Barty, która kilka dni temu ogłosiła, że wkrótce zostanie mamą.